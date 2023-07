Estate bollente, domenica da bollino rosso a Palermo

Domenica da bollino rosso a Palermo. Sarà un weekend con allerta ondate di calore su gran parte dell'Italia. Sabato e domenica ben 16 città hanno il bollino rosso (allerta di livello 3, la più alta) sulle 27 monitorate dal bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute. Bollino rosso per 48 ore a Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Palermo (solo domenica), Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Viterbo.

Il livello 3 indica "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche", ricorda il ministero. Intanto - per quanto riguarda la Sicilia - la Protezione civile regionale ha diramato "un avviso per rischio incendi e ondate di calore valido dalle mezzanotte del 15 luglio e per le successive 24 ore".