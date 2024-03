Ast, i sindacati minacciano lo sciopero: "Preoccupati per i continui rinvii sul rilancio dell'azienda"

I sindacati dei lavoratori dell’Ast sono in tensione. "A più di un mese dal presidio dei lavoratori dell’Ast davanti alla presidenza della Regione - si legge in una nota - e del contestuale incontro con l’assessore alle Infrastrutture e mobilità Alessandro Aricò ed alla successiva riunione del 13 febbraio in sede all’assessorato all’Economia con l’assessore Marco Falcone, erano state tracciate e condivise linee di interventi mirati a mettere in sicurezza l’azienda, i livelli occupazionali e l’operatività del servizio da rendere ai cittadini. Le problematiche evidenziate, per una legge di stabilità 2024-2026 e di un Collegato nei quali il trasporto pubblico siciliano e quindi l’Ast non hanno registrato alcuna allocazione, ancora oggi, nonostante gli incontri avuti, non hanno registrato alcuni nuovi elementi che devono necessariamente passare dall’approvazione dei bilanci 2021/2022 e da un nuovo piano industriale come atti essenziali e propedeutici per la trasformazione in 'house providing' dell'azienda”.

"Le preoccupazioni incalzanti dei lavoratori, che stigmatizzano con fermezza i continui rinvii decisionali delle istituzioni regionali, alimentano incertezze e paventano insicurezze anche sul rilancio, più volte manifestato, dell’Azienda siciliana trasporti. E' in ragione di queste palesi apprensioni che i segretari regionali Filt Cgil Alessandro Grasso, Fit Cisl Dionisio Giordano, la commissaria straordinaria della Uiltrasporti Sicilia Katia Di Cristina e il segretario Ugl Autoferro Giuseppe Scannella evidenziano che il 26 febbraio, è stata inviata un’ulteriore nota a tutti gli attori istituzionali e all’azienda stessa, “al fine di dare immediate ed urgenti risposte anche con l’attivazione di un tavolo congiunto idoneo a traguardare gli interventi auspicati".

"Il perdurare di questo silenzio assordante in una fase di criticità e incertezza non esclude la palese mobilitazione di tutto il personale Ast, attraverso iniziative che vanno dai sit-in locali ad uno sciopero sull’intero territorio siciliano", concludono i sindacati.