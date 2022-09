Timbrava il cartellino ma poi andava in giro al posto di lavorare: condannato operaio della Rap

Timbrava il cartellino, ma poi, al posto di andare a lavorare, se n'andava in giro. Un operaio della Rap, Rosario Di Fatta, è stato per questo condannato in via definitiva a un anno e tre mesi. La quinta sezione della Cassazione, presieduta da Rossella Catena, ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato e lo ha anche condannato a versare 3 mila euro alla Cassa delle ammende.

Gli episodi contestati a Di Fatta risalgono al 19 e al 20 febbraio del 2015. La guardia di finanza lo aveva seguito e pedinato, scoprendo che l'imputato - pur risultando presente in azienda - in realtà era ben lontano dal posto di lavoro. Da qui l'inchiesta e poi il processo.

Di Fatta era stato condannato in primo grado ad ottobre del 2020 e la pena di un anno e tre mesi era stata poi confermata anche dalla Corte d'Appello, ad ottobre dell'anno scorso. Adesso la sentenza definitiva della Cassazione.