"Maltratta la compagna e minaccia di far esplodere la bombola del gas": arrestato

La loro relazione sarebbe stata scandita nel tempo da frequenti discussioni e violente liti, ma la situazione sarebbe peggiorata nel momento in cui avrebbero deciso di andare a convivere. La polizia ha arrestato un ragazzo di 29 anni che, su disposizione del gip, è stato sottoposto ai domiciliari con le accuse di maltrattamenti, lesioni personali e porto abusivo di arma da taglio.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori la vittima avrebbe vissuto in un clima di terrore già a partire dal 2020. Il culmine sarebbe stato raggiunto al termine dell’ennesimo scontro durante il quale il 29enne "avrebbe minacciato di far esplodere la bombola di casa, brandendo un coltello tra le mani e - si legge in una nota - strappandole via le collane".

I poliziotti avrebbero inoltre ricostruito un altro episodio in cui l’indagato "avrebbe aggredito fisicamente la donna e, dopo averla spinta, l’avrebbe presa a schiaffi procurandole un trauma facciale con escoriazioni al labbro inferiore e un trauma policontusivo, lesioni personali giudicate guaribili in 7 giorni", aggiungono dalla questura.

A peggiore la situazione, ricostruiscono ancora gli investigatori, la scelta presa dai due di andare a convivere. La relazione infatti "sarebbe diventata ingestibile nel momento in cui i due sarebbero andati a vivere insieme. Anche perché il giovane, a causa della sua frequente ubriachezza, l’avrebbe offesa praticamente ogni giorno con epiteti ingiuriosi".