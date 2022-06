Duty free 2, trovato un chilo e mezzo di hashish in casa di uno degli indagati: scatta l'arresto

Nell’ambito dell’inchiesta sul contrabbando di sigarette Duty free 2, il gip aveva disposto per lui solo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ma nel corso della perquisizione sono stati trovati in casa sua16 panetti di hashish. I finanzieri del Comando provinciale hanno sequestrato in casa di Gioacchino Micalizzi, 35 anni, residente a Brancaccio, un chilo e mezzo di sostanza stupefacente. Undici le persone già finite in manette all'alba.

Gli investigatori del 2° Nucleo operativo metropolitano del Gruppo di Palermo stavano notificando l’ordinanza all’indagato, ma nel corso de controlli hanno trovato il chilo e mezzo di hashish che “era abilmente occultato all’interno di uno sgabuzzino”. Dopo il sequestro i militari hanno proceduto con l'arresto del 35enne che è stato portato al carcere Pagliarelli con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.