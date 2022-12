Passo di Rigano, rapinano una farmacia e usano una dottoressa come scudo: due arresti

Dopo il colpo non avevano esitato a strattonare e utilizzare una farmacista come scudo per tentare la fuga, ma per loro sfortuna all’uscita c’erano gli agenti pronti a fermarli e ammanettarli. La polizia ha arrestato ieri pomeriggio due ragazzi di 35 e 23 anni per una rapina alla farmacia Ruffino di via Mogadiscio, nel quartiere Passo di Rigano.

Secondo una prima ricostruzione i due uomini, con il volto coperto e armati di pistola, hanno fatto irruzione intorno alle 19. Uno dei due, quello con l’arma in pugno, ha minacciato la dottoressa che si trovava dietro al bancone intimandole di svuotare la cassa. Una volta arraffato il bottino i due avrebbero afferrato la farmacista per un braccio e l'avrebbero trascinata verso l'esterno nel tentativo di scappare.

Qualcuno però, notando la scena, aveva chiamato il 112 segnalando la rapina in corso. E così davanti all'attività sono arrivate alcune pattuglie dell'Ufficio prevenzione generale e i Falchi della squadra mobile che hanno bloccato i due giovani recuperando i contanti e sequestrando la pistola. I due sono stati accompagnati nelle camere di sicurezza in attesa di nuove disposizioni da parte della Procura.