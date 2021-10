Festa dei morti, apertura non stop al cimitero di Sant’Orsola

Da oggi al 7 novembre 2021 apertura non stop ore 7,30-16,30 per il cimitero di Sant’Orsola. Così la fondazione che gestisce il camposanto vuole agevolare la tradizionale visita ai defunti nei giorni dedicati alla loro commemorazione. Per agevolare i visitatori sono stati attivati alcuni servizi come uno sportello supplementare per la segnalazione dei guasti alle lampade votive, un presidio medico con autoambulanze e rianimazione, wc chimici per disabili e non, assistenza e supporto per i disabili e le persone con difficoltà di deambulazione, un punto ristoro nel corridoio fra i due ingressi del cimitero e per finire un servizio di vigilanza e assistenza rafforzato.

Tutto è stato predisposto con il coordinamento di Salvatore Damiano, commissario arcivescovile della fondazione Camposanto di Santo Spirito, che ha evidenziato "il notevole impegno e la grande dedizione delle maestranze e degli impiegati della fondazione, assieme ai volontari e alle aziende coinvolte, per garantire decoro, piena accessibilità e sicurezza all’area cimiteriale, tutto nel pieno rispetto delle norme anti Covid vigenti. Questo renderà più sereno possibile il momento di visita ai propri cari defunti".

Riguardo alla sicurezza sanitaria, la fondazione ha previsto vie di ingresso separate da quelle di uscita, la razionalizzazione degli accessi in modo da evitare assembramenti fuori e dentro l’area cimiteriale, la misurazione della temperatura in entrata, la presenza di una trentina di volontari di protezione civile per invitare i visitatori all’uso corretto della mascherina e per svolgere un servizio di vigilanza all’interno.

Le funzioni religiose

Il primo novembre nella chiesa di Santo Spirito, all’interno del camposanto di Sant’Orsola, si celebreranno liturgie eucaristiche alle ore 9, 10,30 e 12. Il 2 novembre, invece, le messe saranno alle ore 9, 11 e 12. In particolare, quella delle ore 9 sarà affidata all’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. Nei giorni dedicati alla commemorazione dei defunti, dal 31 ottobre al 2 novembre 2021 (fino alle ore 11) saranno sospese le tumulazioni e non sarà consentito l’ingresso dei carri funebri.