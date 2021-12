Disastro aereo a Punta Raisi, in ricordo delle 108 vittime piantato un albero nel Parco Uditore

La tragedia, avvenuta il 23 dicembre del 1978, fu attribuita a un errore dei piloti nell'eseguire le procedure per l'atterraggio notturno. Per non dimenticare quanto accaduto, 43 anni dopo in città compare il primo simbolo. Per l'occasione arriva anche Don Ciotti