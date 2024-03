Alloggi di edilizia residenziale pubblica a Bagheria: firmati i primi contratti di locazione

A Bagheria sono stati firmati i primi contratti per l'edilizia residenziale pubblica, quella realizzata per la creazione a costi ridotti di abitazioni da assegnare, a condizioni economiche particolarmente favorevoli, a cittadini con redditi bassi o che si trovino in condizioni economiche disagiate. Si tratta degli appartamenti in via Angiò per un totale di 49 unità immobiliari. Ad oggi sono già stati firmati 22 contratti, ed altrettanti ne saranno siglati nei prossimi giorni.

"Un momento importante per tante famiglie bagheresi - spiegano dal Comune - che finalmente, dopo anni, grazie alla legge n. 8 del maggio 2018, possono regolarizzare le loro posizioni rispetto agli alloggi popolari che sono stati occupati negli anni senza regolarità". "E' un percorso virtuoso che questa amministrazione ha messo in atto - dice il sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli - e per il quale ringrazio gli uffici che ci hanno lavorato sistemando una situazione complessa -. Gli Inquilini pagheranno un affitto che parte da 52 euro e sale a secondo della fascia di reddito familiare". Alla firma dei contratti erano presenti il sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli, la responsabile Patrimonio e Beni Confiscati Maria Piazza ed il responsabile dell'ufficio Edilizia Residenziale Pubblica Gioacchino Di Piazza.