Acquascooter che sfrecciano tra i bagnanti e diportisti ormeggiati in zone vietate: 11 multe

Imbarcazioni e acquascooter che non rispettano i limiti di navigazione e si avvicinano troppo alla costa. Per questo lo scorso fine settimana la guardia costiera di Termini Imerese e Cefalù ha sanzionato 11 persone, con multe complessive per 2.530 euro.

Nello specifico, due verbali - da 230 euro ciascuno - sono scattati per altrettanti conduttori di acquascooter a San Nicola l'Arena: i mezzi si muovevano nell'area riservata alla balneazione. Altri 9 diportisti sono stati sanzionati tra San Nicola l'Arena, Cefalù e Pietra Piatta, perché sostavano sempre nelle aree riservate ai bagnanti.

Le multe sono scattate nell'ambito dell'operazione "Mare Sicuro 2023" per garantire sia l'incolumità dei bagnanti che il rispetto delle norme. Sono state impiegate due unità navali della guardia costiera, supportate da mezzi via terra.

I controlli continueranno per il resto della stagione estiva, anche per sensibilizzare i fruitori del mare a porre attenzione sul rispetto delle norme previste dall'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio circondariale marittimo di Termini Imerese numero 21 del 2022 con particolare riferimento al rispetto dei limiti di navigazione dalla costa vigenti durante la stagione balneare.