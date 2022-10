La Re Borbone - Saber inizia da Viagrande

Tutto è pronto in casa Re Borbone Saber Palermo per il debutto nel campionato di Serie B maschile di volley. Sabato 8, ore 17,30, il sestetto biancoverde comincerà la sua avventura al Palatomarchio di Viagrande contro i Warriors. L’obiettivo è quello di migliorare il quarto posto dell’ultima stagione e puntare almeno ai play-off che portano in A-3, obiettivo sfumato in extremis due anni fa.

SQUADRA RINFORZATA PER PUNTARE IN ALTO

Guidata dal riconfermato tecnico Nicola Ferro, la Re Borbone Saber appare costruita per un torneo di vertice e non nasconde le sue ambizioni. Gli uomini chiave sono il centrale e capitano Giovanni Blanco, l'opposto italo-tedesco Fabian Gruessner, la banda Marco Lombardo, il libero Marco Sutera e i giovani Giuseppe Ferro e i fratelli Andrea e Gianluigi Simanella, che tanto bene hanno fatto nell’ultima stagione. La squadra è stata inoltre rinforzata con l’innesto del nuovo palleggiatore Renato Galia, proveniente dalle giovanili del Perugia, e il rientro, dopo un anno di stop, dell’ala Nicola Atria, che in passato era stato un punto fermo della rosa. Ad indossare la maglia del team palermitano sono inoltre arrivati alcuni giovani provenienti da società siciliane: il secondo palleggiatore Riccardo Giordano, il centrale nigeriano Richard Opoku, l'opposto Giuseppe Brucia e il libero Gabriele Donato.

SOTTO L’ETNA SUBITO UN TEST CON TANTE INSIDIE

L’esordio di sabato nasconde non poche insidie. Il Viagrande (già Universal Catania) è una formazione robusta e ben disegnata. Allenata dall’esperto Rosario Trombetta, il sestetto catanese può rappresentare la mina vagante, come dimostrato anche in una delle ultime amichevoli disputate con il Modica di A-3 (2-2) e il Letojanni (2-1). Tra i giocatori più rappresentativi lo schiacciatore Giuseppe Boscaini, classe 1986, reduce da una stagione a Mondovì in A-2, e l’opposto Matteo Nicolosi. Molto attrezzato anche il reparto dei centrali con Simone Bandieramonte, Roberto Arena e Fabrizio Sanfilippo.

L’ALLENATORE NICOLA FERRO: “LIVELLO ALTO, TORNEO DURO”

Nicola Ferro siederà per il decimo anno consecutivo sulla panchina della squadra del presidente Giorgio Locanto. “Siamo pronti – dice – ci siamo allenati bene e c’è già una buona intesa tra vecchi e giovani. Ma sarà un campionato molto duro e con un livello alto. Già il debutto a Viagrande sarà un banco di prova importante. Nelle amichevoli precampionato, i catanesi hanno mostrato ottime qualità: possiedono gente esperta e ricevono bene. Con Letojanni, Lamezia e Cinquefrondi, vedo i Warriors in prima fila. Noi proveremo ad inserirci nella lotta al vertice, rispetto al quarto posto di un anno fa possiamo sfruttare in attacco il ritorno di Atria, sperando molto sul rendimento del nuovo palleggiatore Galia che ha già raggiunto un’ottima intesa con i compagni. Sarà un campionato difficile e strano, ridotto a sole dieci squadre dopo la rinuncia anche del Partinico. Ci saranno troppe soste e rischierà di risentirne il ritmo. Sarà vietato sbagliare”.

IL PRESIDENTE LOCANTO: “L’OBIETTIVO SONO I PLAY-OFF”

Il presidente Giorgio Locanto non nasconde la sua fiducia. “Abbiamo lavorato bene e la preparazione è andata avanti senza intoppi. Siamo pronti e concentrati, anche se sappiamo che sarà una stagione difficile e complicata. Già a Viagrande ci attende un esame importante, contro una squadra esperta e ambiziosa. Abbiamo costruito una squadra equilibrata, senza punti deboli, in grado di sfidare le più forti. L’obiettivo minimo sono i play-off, poi vedremo fino a che punto saremo bravi. Un ruolo importante l’avranno anche i nostri tifosi, speriamo vengano in massa a sostenerci al Palaoreto dove debutteremo il 15 ottobre alle 18 contro l’Aquila Bronte”.

L’ORGANICO

15 ATRIA NICOLA (2000) Ala

3 BLANCO GIOVANNI (1990) Centrale

8 BRUCIA GIUSEPPE (2004) Opposto

4 DONATO GABRIELE (2001) Libero

5 FERRO GIUSEPPE (2004) Ala

11 GALIA RENATO (2002) Palleggiatore

12 GIORDANO RICCARDO (2004) Palleggiatore

7 GRUESSNER FABIAN (1993) Opposto

10 LOMBARDO MARCO (1996) Ala

13 OPOKU RICHARD (2001) Centrale

9 SIMANELLA ANDREA (2002) Ala

14 SIMANELLA GIANLUIGI (1999) Centrale

2 SUTERA MARCO (1996) Libero

QUADRI DIRIGENZIALI

Presidente: Giorgio Locanto

Vicepresidente: Angela Locanto

Direttore generale: Gianluca Mazzola

Direttore tecnico: Marcello Valenti

QUADRI TECNICI

Allenatore: Nicola Ferro

Viceallenatore: Giacomo Pecoraro

Preparatore atletico: Davide Taranto

Fisioterapista: Paolo Giuntini

Medico sociale: Angelo Vetro

IL CALENDARIO DELLA RE BORBONE-SABER

8 ottobre: Viagrande-Re Borbone Saber (ore 17,30)

15 ottobre: Re Borbone Saber-Aquila Bronte (ore 18)

22 ottobre: Letojanni-Re Borbone Saber (ore 18)

29 ottobre: riposo

5 novembre: Paomar Siracusa-Re Borbone Saber (ore 18)

12 novembre: Papiro Fiumefreddo-Re Borbone Saber (ore 18)

19 novembre: Re Borbone Saber-Sicily Villafranca Tirrena (ore 18)

26 novembre: Callipo Vibo Valentia-Re Borbone Sabero (ore 17)

3 dicembre: riposo

11 dicembre: Raffaele Lamezia-Re Borbone Saber (ore 18)

17 dicembre: Re Borbone Saber-Jolly Cinquefrondi (ore 18)

7 gennaio: Re Borbone Saber-Viagrande (ore 18)

15 gennaio: Aquila Bronte-Re Borbone Saber (ore 18)

4 febbraio: Re Borbone Saber-Letojanni (ore 18)

11 febbraio: riposo

18 febbraio: Re Borbone Saber-Paomar Siracusa (ore 18)

25 febbraio: Re Borbone-Saber-Papiro Fiumefreddo (ore 18)

5 marzo: Sicily Villafranca Tirrena-Re Borbone Saber (ore 17)

11 marzo: Re Borbone Saber-Callipo Vibo Valentia (ore 18)

18 marzo: riposo

25 marzo: Re Borbone Saber-Raffaele Lamezia (ore 18)

1 aprile: Jolly Cinquefrondi-Re Borbone Saber (ore 18)