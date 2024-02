Il Volley Palermo si tinge d’Azzurro: Chiara Lo Dico convocata in Nazionale

Si è concluso a Sant’Agata di Militello (Messina) l’appuntamento siciliano del progetto pluriennale del Settore Femminile delle Squadre Nazionali denominato Club Italia del Sud. Per quasi una settimana le 21 atlete convocate hanno lavorato agli ordini tecnici federali Pasquale D'Aniello e Gaetano Gagliardi coadiuvati dagli allenatori Daniele Turino, Angelo Polignano e Marica Sicuranza. Nel corso del collegiale la selezione del Club Italia del Sud ha sostenuto anche un allenamento congiunto con La Saracena Volley.

Il match, andato in scena nella giornata del 15 febbraio, per la cronaca è stato vinto dalla formazione siciliana 3-0 (25-15, 25-21, 25-20). A seguire è stato giocato un ulteriore set supplementare conquistato 15-13 sempre da La Saracena Volley. Per le giovani atlete è stato il periodo di collegiale è stato altamente formativo e ha permesso, inoltre, anche ai tecnici federali di conoscere al meglio il panorama giovanile femminile delle regioni coinvolte con particolare riferimento per le annate 2007, 2008 e 2009.

Lo sguardo ora volge sui nuovi impegni del progetto pilota Club Italia del “Sud” con l’appuntamento al prossimo stage in programma dal 25 al 29 marzo a Campobasso. Tra le convocate c’è un volto noto in casa Volley Palermo. Si tratta del libero Chiara Lo Dico, classe 2008 (ha appena festeggiato 16 anni) che sta partecipando in questa stagione al campionato di B2 e a cui la società ha voluto dedicare un messaggio tramite i propri profili social: “Il nostro libero Chiara Lo Dico in azzurro. Chicca, siamo tutti con te”.