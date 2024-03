Nuove soddisfazioni azzurre per il Volley Palermo: Chiara Lo Dico può diventare il futuro della Nazionale

Nuovo appuntamento per il progetto Club italia del Sud che coinvolge atlete del Sud Italia in un progetto di formazione e qualificazione diretto dai tecnici del settore nazionali. Il Direttore Tecnico delle attività Giovanili Femminili Marco Mencarelli ha convocato a Campobasso 20 atlete per uno stage che terminerà il 29 marzo. Tra queste anche Chiara Lo Dico, giocatrice che fa parte del Volley Palermo, in B2, e che non è nuova a queste convocazioni.

L’ultima volta era successo lo scorso mese di febbraio, dunque Mencarelli punta forte sul giovane libero (classe 2008) che non può non sognare un futuro radioso. È presto per pensare alle Nazionali del futuro ma continuano su questa strada Chiara non potrà non essere presa in considerazione nei prossimi anni. Come avvenuto anche un mese fa, lo stesso Volley Palermo ha voluto esprimere tutta la propria soddisfazione tramite i propri account social ufficiali, l’ennesimo incoraggiamento nei confronti del giovane talento.

Non troppo casualmente, infatti, l’immagine di copertina della pagina Facebook della società siciliana mostra la squadra Under 16 che esulta la maglia e il cognome Lo Dico ben in evidenza. Di sicuro questo nome gli appassionati di volley dovranno appuntarselo per bene su qualche taccuino, presto ritornerà molto utile.