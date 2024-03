Tutto pronto per il Gran Galà della pallavolo siciliana

Nuovo Fischio di inizio per la pallavolo siciliana che riunirà in occasione di un Gran Galà tutte le vecchie glorie che hanno reso grande la storia della pallavolo siciliana. L’idea nata da un gruppo di amici ex pallavolisti, ha subito raccolto l’adesione entusiasta di centinaia di ex atleti che hanno calcato i campi della serie A e della seri B dagli anni '70 agli anni '90. L’appuntamento sarà per il 9 di agosto a Marsala presso la splendida Villa Favorita, dove saranno convocati per il Gran Galà su un esclusivo Red Carpet anche ospiti di eccezione e nomi importanti della storia della Pallavolo.

Gli organizzatori hanno voluto pensare di coniugare la festa anche a una finalità benefica rivolta al mondo dello sport. L’incontro sarà anche l’occasione per assegnare dei premi a chi ha fatto grande la pallavolo siciliana. "Si tratta di un evento - si legge nel comunicato - che vuole testimoniare l’importanza dell’investimento nello sport anche da parte delle aziende Sponsor attraverso l’invito ad intervenire sul Red Carpet".