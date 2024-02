Si rialza la Gbt MedTrade Volley Palermo, battuto 3-1 il Catania Academy

Contava solo la vittoria e i tre punti sono arrivati per la Gbt MedTrade Volley Palermo che nella 16esima giornata del campionato nazionale di Serie B2 femminile ha superato in quattro set le giovanissime del Catania Volley Academy di Ciro Zoratti, ultime in classifica in una stagione propedeutica a maturare esperienza per gli obiettivi nel settore giovanile.

Un secondo set da ritorno al futuro per le giallazzurre di coach Linda Troiano, cadute in un letargo tecnico e tattico che ha consentito alle catanesi di mostrare quanto potenziale saranno in grado di esprimere fra qualche anno. Di contro, però, Martina Pirrone e compagne hanno azzerato il livello di attenzione consentendo ad Elisabetta Spampinato di piazzare una serie di servizi ad inizio parziale risultati, poi, determinanti per accumulare un vantaggio incolmabile. Uno schiaffo mentale che ha risvegliato l’orgoglio della GBT MedTrade Volley Palermo che nel terzo e nel quarto set ha gestito con maggiore attenzione gli scambi lunghi limitando al massimo le sbavature evidenziate nel secondo parziale in seconda linea e in ricezione.

Coach Linda Troiano guarda alle prossime sfide: “Sono quelle classiche partite che ti lasciano contenta solo per il risultato finale e per aver conquistato tre punti, perché dovendo analizzare la prestazione nel complesso abbiamo forse giocato una delle peggiori partite per attenzione e approccio. L’avevamo messo in preventivo e la settimana complicata nella gestione di assenze per acciacchi vari, che non ci stanno lasciando tregua in questo periodo, aveva fatto suonare un campanello d’allarme. L’entusiasmo delle giovani di Catania e il loro modo di giocare senza nulla da perdere ci ha messo in difficoltà nel secondo set, ma siamo state brave a raddrizzare subito la barra e tornare ad essere meno confusionarie. Adesso andremo incontro a due sfide sulla carta proibitive contro Modica e Caltanissetta, tuttavia resto convinta che siamo in grado di poter dare fastidio a chiunque”.

Ancora in doppia cifra Roberta Azzolina (16 punti in totale) e Svetla Angelova (15), mentre è tornata ad essere più incisiva a muro la centrale Francesca Evola (14 punti). Buon bottino per la palleggiatrice Aurora Smeraldo che grazie all’efficacia dai nove metri e ad alcune giocate singole in momenti delicati degli scambi ha chiuso con un totale di 6 punti nel tabellino. E a proposito di prospettiva giovane e di programmazione per il futuro, da segnalare la presenza per la prima volta quest’anno nella lista delle convocate della palleggiatrice Michela Mulia, classe 2009.

La GBT MedTrade Volley Palermo farà visita, sabato prossimo, alle 18, alla capolista Epas Agocap PVT Modica, una sola partita persa in stagione e tre soli set subiti. Poi, domenica 10 marzo, alle 17:30 il rientro in casa a Sferracavallo per le giallazzurre contro la Traina Srl Caltanissetta, al momento seconda ad un solo punto di distacco dal Modica alla quale ha inflitto, appunto, l’unica sconfitta sinora.

Il tabellino

GBT MEDTRADE VOLLEY PALERMO - CATANIA VOLLEY ACADEMY 3-1

(25-19, 17-25, 25-14, 25-20)

GBT MEDTRADE VOLLEY PALERMO: Smeraldo 6, Azzolina 16, Pirrone (K) 9, Angelova 14, Compagno 9, Evola 14, Lo Dico (L); Crapitti, Di Maria, Giannella. Non entrate: Mulia, Leone, Cracolici, Amenta (L). Allenatore: Troiano.

CATANIA VOLLEY ACADEMY: Caruso (K) 13, D’Alessandro 10, Napoli 5, Lo Piccolo 10, Guastella 3, Spampinato 3, Radicella (L); Pecoraro 1, Massara 3. Non entrate: Marano, Ercolano (L). Allenatore: Zoratti.

ARBITRI: Martorino - Rossino.