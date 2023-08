Volley femminile B1. Quarto acquisto per il Duo Rent Terrasini: Giorgia Cangialosi è una nuova Dragonessa

Continua la campagna di rafforzamento del Volley Terrasini del Presidente Tony Mancino in vista dell'inizio della nuova stagione agonistica che vedrà la squadra al via del campionato di B1 per il terzo anno consecutivo. Ingaggiata la giovane Giorgia Cangialosi, 19 anni, opposto di 186 centimetri. Originaria di Carini, ha mosso i suoi primi passi nell’ACDS Capacense Volley e nella M.I.C. Volley. La giovane pallavolista ha maturato una grande esperienza a livello giovanile. Sono stati, infatti, numerosi per lei i titoli provinciali e regionali conseguiti nei campionati giovanili, dall’Under 14 all’Under 18, nelle varie società di appartenenza.

Nelle ultime tre stagioni agonistiche a Catania Giorgia Cangialosi è stata impegnata non solo nei campionati giovanili ma anche nella Serie C. Quello di Giorgia Cangialosi è il quarto acquisto del Volley Terrasini che nei giorni scorsi ha ufficializzato gli arrivi di Sharon Luzzi, Fabiola Ruffa e Barbara Bacciottini. Ecco le sue prime dichiarazioni: “Ho scelto Terrasini perché è una società che gioca la B1, un campionato che reputo importante e credo che avrò la possibilità di incrementare il mio potenziale. Non vedo l'ora di conoscere le mie nuove compagne di squadra e di iniziare gli allenamenti per prepararmi al meglio per questa nuova esperienza”.