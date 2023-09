Memorial “Pietro Murania”: per il Terrasini prove tecniche di campionato

Prove tecniche di campionato per il Volley Terrasini che a un mese dall'inizio del campionato di serie B1 il prossimo 23 settembre sarà impegnato in un triangolare amichevole per testare la condizione fisica e cominciare a valutare i possibili pregi e difetti alla vigilia della nuova stagione agonistica. L'evento sportivo "1° Memorial Pietro Murania", è in programma al palatenda di Terrasini con inizio alle ore 16.00. La squadra di Enzo D'Accardi affronterà l'Albaverde Caltanissetta che milita nel campionato di serie B2 e il Marsala Volley che sarà ai nastri di partenza del campionato di B1, nello stesso girone delle Dragonesse.

L'evento sportivo è stato organizzato da Nino Di Giacomo ex presidente della Fipav Sicilia e attuale presidente della Pallavolo Aragona, in collaborazione col patron del Volley Terrasini Tony Mancino. “Il Memorial nasce - dice Di Giacomo - per ricordare, ad un anno dalla sua scomparsa, un grande appassionato di pallavolo che per primo da dirigente della Rio Marsì Palermo ha portato il volley del capoluogo siciliano nella massima serie femminile dal 1999 al 2003. Colgo l'occasione per ringraziare il mio amico Mancino che si è messo a disposizione per organizzare il torneo e le società partecipanti”.

“Per la mia squadra sarà la prima uscita stagionale - dice Mancino - e il triangolare dovrebbe offrire buoni indizi generali sulla squadra che abbiamo rinnovato con nuovi innesti rispetto alla scorsa stagione conclusasi con la permanenza in serie B1. Al coach Enzo D'Accardi le sfide con Caltanissetta e Marsala dopo appena quindici giorni di preparazione, potranno offrire utili indicazioni sulle nuove giocatrici che indosseranno la maglia del Terrasini e che esordiranno in campionato il 14 ottobre in trasferta contro il Castellana Grotte”.