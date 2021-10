Debutto in B1 con sconfitta per Terrasini che meritava almeno un set

Squadra in casa

Un doppio 24-26 che grida vendetta. Ilavrebbe meritato almeno un set nel suo debutto nel campionato di B1 femminile contro: il derby se lo sono aggiudicate le ragazze messinesi, un 3-0 che però sembra esagerato alla luce di quanto visto in campo. Il primo parziale è stato l’unico in cui sono emerse delle differenze tra le due formazioni, visto che la compagine dise lo è aggiudicato per 25-18.

Una volta sciolto il ghiaccio, le ragazze di coach D’Accardi si sono sentite “libere” di esprimere una pallavolo migliore, facendo letteralmente soffrire le padrone di casa. Il secondo set è stato ricco di emozioni e nessuna delle squadre è riuscita a prendere il sopravvento, tanto è vero che si è proceduto punto per punto. Ai vantaggi però è stata Amando ad avere la meglio, bissando il primo set e chiudendo il parziale sul 26-24.

Lo stesso copione si è visto nel terzo e conclusivo set, con Terrasini che ha avuto anche la possibilità di prolungare la partita, senza trovare la forza per l’attacco decisivo. Marcela Nielsen e capitan Valentina Biccheri hanno trascinato le Dragonesse con 11 punti a testa, dimostrando che Terrasini è una formazione di spessore e che darà fastidio a tutte le avversarie del girone F. Con il recupero di Compagnoni, poi, coach D’Accardi potrà ritagliarsi tante soddisfazioni. Sabato 23 ottobre l'esordio casalingo contro la Forex San Salvatore.

Questo il tabellino del match:

AMANDO VOLLEY-VOLLEY TERRASINI 3-0 (25-18, 26-24, 26-24)

Amando Volley: Cecchini, Bilardi, Quiligotti, Mercieca, Amaturo, Agostinetto, Silotto, Grilla, Ferrarini, Marino, Bertiglia. All. Jimenez

Volley Terrasini: Nielsen, Murri, Monzio Compagnoni, Gatta, Brioli, Mercanti, Biccheri, Buffa, Foscari, Grillo. All: D'Accardi