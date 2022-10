Volley femminile, il Caffè Trinca Palermo annuncia il ritiro dal campionato di B1

Un fulmine a ciel sereno. A meno di una settimana dall’inizio del campionato di B1 di volley femminile, una delle protagoniste ha annunciato il suo ritiro ufficiale. Si tratta del Caffè Trinca Palermo, compagine neopromossa e che stava allestendo un buon roster per la stagione 2022-2023, impreziosita dal bel derby con il Volley Terrasini.

A spiegare i motivi della rinuncia è stato il presidente Gaetano Alioto: “La crisi, legata ai recenti pesanti rincari, ha fatto sì che alcune aziende, che fino alla scorsa stagione ci avevano sostenuto e che anche quest’anno avrebbero voluto farlo, si siano dovute tirare indietro. È prevalso in loro, giustamente, un’esigenza di sopravvivenza che non lascia spazio a rapporti di sponsorizzazione e a nessuna forma di collaborazione. Non sarebbe stato giusto partire col campionato e non riuscire a onorare gli impegni presi, per cui ho preferito interrompere qui il cammino che avevamo intrapreso con successo da qualche anno e che con dispiacere, è giusto ammettere, non poteva più essere portato avanti. Ringrazio lo staff e le atlete, che hanno continuato ad allenarsi con professionalità ed entusiasmo nonostante tutte le difficoltà, legate in particolare alla mancanza della nostra struttura in fase di ristrutturazione, dopo i danni causati dal forte vento del marzo scorso. Ringrazio Tommaso Pirrotta, che è spesso andato al di là del ruolo di allenatore nella gestione della squadra e che ci ha voluto credere fino alla fine lavorando con impegno e sacrificio”.