B1: Terrasini alla ricerca del riscatto in campionato con la rivelazione Forex Olimpia

Un altro tie-break? No, grazie! Probabilmente è questo il pensiero delle giocatrici del Duo Rent Terrasini dopo le prime tre gare disputate nel campionato di B1, tutte terminate proprio al quinto set. La formazione siciliana è sicuramente combattiva e ha dimostrato di crederci fino all’ultimo, ma 15 set disputati in tre incontri di campionati sono francamente troppi. Tante emozioni, infatti, sono state concentrate in pochissime sfide, ma già domani potrebbero essercene altre in serbo nel corso di una trasferta non semplice.

Le Dragonesse andranno a far visita alla Forex Olimpia San Salvatore Telesino, la formazione che può essere definita, senza paura di esagerare, una delle rivelazioni di questo avvio di girone E. Le campane, infatti, hanno all’attivo 10 punti e possono godersi un interessante terzo posto. Finora hanno dato da torcere a tutti gli avversari affrontati, nonostante un avvio incerto. Dopo aver perso il derby in casa contro la Polisportiva 2 Principati al tie-break, le ragazze di coach Eliseo si sono riscattate con un bel 3-0 esterno con la Fiamma Torrese, prima di essere battute da Amando Volley e di conquistare due vittorie consecutive (Castellana Grotte e Pomezia).

Il campo di gara della sfida di domani, la palestra di Via Cortopasso, è uno dei più ostici della categoria, come si è avuto modo di verificare anche lo scorso anno. L’ultimo precedente risale allo scorso 9 aprile ed è un ricordo più che piacevole per le palermitane. Sette mesi fa le ragazze di coach D’Accardi furono capaci di sbancare il palazzetto con uno spettacolare 3-1 che contribuì alla salvezza finale poche settimane dopo. La speranza di tutti i tifosi del Duo Rent è che si possa bissare lo stesso risultato, la prima vittoria stagionale in trasferta sarebbe una boccata d’ossigeno più che gradita.