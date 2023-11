Corini: "Oggi la squadra sta mangiando m..., i social sono uno sfogatoio e c'è chi gode se il Palermo perde"

Domenica pomeriggio, a Terni, saranno tutti sotto esame: il Palermo dovrà fornire, sul campo, una prestazione che ponga fine alla crisi. Da Corini ai calciatori, tutti dovranno dimostrare di aver messo alle spalle il periodo nero: 4 punti in 5 partite rappresentano un bottino totalmente inadeguato per una squadra che vuole lottare per la promozione in serie A. In conferenza stampa, il tecnico rosanero è tornato sul momento di confronto avuto con la squadra dopo la gara casalinga contro il Cittadella.

“Sono state due settimane impegnative, anche dal punto di vista del confronto. C’è stata grande partecipazione dei giocatori - ha esordito Corini - ne viene fuori un Palermo che sta affrontando un momento non positivo dal punto di vista dei risultati. Vogliamo esprimere in campo, a Terni, quello che ci siamo detti. Dobbiamo avere equilibrio e voglia di andare oltre. Serve una prestazione solida e vincere. Odio le frasi fatte: ho la piena consapevolezza di essere sotto esame e di avere importanti responsabilità. Cerco di capire quando le critiche stimolano o quando sono pretestuose: chi le fa in tal modo non vuole bene al Palermo. I social sono diventati lo sfogatoio di qualsiasi cosa - ha precisato l’allenatore - lì le persone sfogano la frustrazione quotidiana. Qualcuno gode se il Palermo perde, questa cosa non va bene”.

Corini si aspetta una risposta concreta dai suoi giocatori: “Le parole prendono significato se sono seguite dai fatti - ha precisato il Genio - mi aspetto una grande partita. Dopo la partita col Cittadella è stato tremendo per tutti. I giocatori hanno chiesto di venire da me a prendere un caffè per trovare soluzioni. Il gruppo ha dimostrato la volontà di stare insieme, adesso servono prestazioni e risultati. Il confronto è stato emozionante: oggi la squadra mangia mer** ma siamo pronti ad uscire insieme da questa situazione”.

Corini, da sempre, ha avuto il pieno supporto della proprietà: “L’allenatore non può dirsi mai sereno. La società vede che affronto i momenti di difficoltà in maniera lucida ed è fondamentale la fiducia. Quando arrivano le critiche è importante il supporto della proprietà”. Dubbio Insigne per la trasferta di Terni: il calciatore ha riportato un fastidio alla schiena ma il club si riserva di valutarlo nelle prossime ore.