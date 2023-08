Rosanero summer fest, grande entusiasmo per la squadra: un migliaio i tifosi all’ippodromo

Un migliaio di tifosi ha salutato il Palermo al Rosanero summer fest, l’evento organizzato all’ippodromo La Favorita dalla Curva Nord: la squadra è salita sul palco intorno alle 21, un’autentica ovazione ha accolto Brunori e compagni.

Cori anche per l’allenatore rosanero, Eugenio Corini, invocato a più riprese dai sostenitori.

“Riuscite sempre ad emozionarci tutti - ha detto dal palco il Genio - avete una grande passione, che riuscite a trasmetterci. Ero a Palermo da giocatore, adesso sono qui con una veste diversa e obiettivamente più complicata ma sono perfettamente consapevole delle responsabilità che comporta il mio ruolo. Puntiamo a qualcosa di grande - ha concluso il Genio - sono convinto che potremo creare i presupposti giusti per raggiungere ciò che vogliamo”.

Sul palco ha parlato anche Edoardo Soleri, che ha ribadito il proprio legame con la piazza: “Sono molto contento di essere rimasto qui - ha dichiarato il calciatore romano - non mi vedevo con altre maglie addosso”.

Tra i più omaggiati dal pubblico, inevitabilmente, il capitano Brunori: "Sono qui da tre anni - ha detto il numero 9 rosanero - ogni volta è come se fosse il primo momento. E' sempre una grande emozione. Daremo il massimo per questa maglia e lotteremo per l'obiettivo prefissato".