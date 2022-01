Covid, maxi focolaio nel Palermo: riscontrati altri 18 casi positivi nel gruppo squadra

Torna l'incubo Covid per il Palermo Calcio. Dopo il focolaio che ha investito la squadra nelle prime battute della scorsa stagione i rosanero si ritrovani ad affrontare un nuovo cluster. Sono infatti diciotto, quindici giocatori e tre membri dello staff, i positivi riscontrati all'interno del gruppo squadra. Con le due positività già precedentemente riscontrate sale al 17 il numero di giocatori contagiati in rosa.

A darne la comunicazione è proprio la società di Via Villa Malta in una nota: "Il ciclo di tamponi molecolari a cui si sono sottoposti oggi calciatori e staff del Palermo - si legge - in seguito all’annullamento dell’allenamento previsto, ha dato esito positivo per quindici giocatori e tre membri dello staff, che si aggiungono ai due calciatori positivi già comunicati in precedenza. Tutti gli interessati si sono ritirati in quarantena nel proprio domicilio, mentre i calciatori risultati negativi rimangono a disposizione per i prossimi allenamenti programmati, sempre nel rispetto di tutte le normative sanitarie vigenti".