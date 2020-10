Palermo, positivi al Covid 9 giocatori e mister Boscaglia: ma con la Turris si gioca

Sale il numero dei giocatori del Palermo positivi al Covid: sono 9 più l'allenatore Boscaglia. La partita di oggi con la Turris, già posticipata dalla 15 alle 18,30, al momento è confermata. "Il Palermo - si legge in una nota - comunica che dal nuovo ciclo di tamponi effettuato nella mattina di mercoledì 21 ottobre, è emerso esito positivo al tampone nasofaringeo per 9 calciatori della prima squadra più l'allenatore Roberto Boscaglia. Il match con la Turris è al momento confermato per le 18.30".

