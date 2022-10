Palermo sprecone, va avanti due volte ma si fa rimontare: col Pisa finisce 3-3

Il Palermo lotta, segna, spreca e subisce tre reti: al termine dei novanta minuti contro il Pisa il risultato finale è 3-3. Una partita assai combattuta ed intensa, che ha visto i rosanero sprecare un doppio vantaggio. La formazione rosanero, infatti, dopo aver condotto per 3-1 non chiude il match e subisce la rimonta della squadra di D’Angelo. C’è rammarico per il Palermo, con un pizzico di concretezza in più sarebbe stato possibile portare a casa bottino pieno. Le risposte che però Corini chiedeva, sul piano motivazionale e psicologico, sono arrivate. Seppur in parte, chiaramente, perchè sul risultato di 3-1 il Palermo avrebbe dovuto gestire con più lucidità il doppio vantaggio. Il tutto, però, rientra nel percorso di crescita descritto dallo stesso allenatore rosanero.

Nel Palermo scatta l’ora di Claudio Gomes: il giovane centrocampista viene schierato titolare da Corini, insieme a Broh e Segre. In difesa l’allenatore rosanero schiera Buttaro a destra, centrali Nedelcearu e Marconi, a sinistra Mateju. In avanti confermati Elia-Brunori-Di Mariano. D’Angelo recupera Torregrossa e Masucci, i due però non partono titolari. Sono 16.101 i titoli emessi per il match odierno, 11.465 abbonati e 4.636 biglietti venduti.

E' stato osservato un minuto di silenzio prima del calcio di inizio in memoria di Enrico Cannata, ex centrocampista del Pisa scomparso lo scorso 13 ottobre.

Al 5’ la difesa rosanero sale alta, Sibilli e Gliozzi la bucano ma al termine dell’azione il collaboratore del direttore di gara sbandiera posizione di offside: c’era stato un intervento prima di Pigliacelli, poi della difesa rosanero a liberare in extremis. All’11’ i rosanero sbloccano il match con Di Mariano, che si regala la prima gioia in rosanero facendo esplodere il Barbera. Tre tocchi per arrivare alla rete: rinvio di Pigliacelli, spizzata di Brunori e destro vincente di Di Mariano, bravo ad infilarsi nello spazio creato dalla sponda dell’attaccante. Al 17’ il portiere del Pisa Nicolas è costretto ad uscire per infortunio, in campo entra Livieri.

Il centrocampo messo in campo da Corini lavora e funziona bene: Gomes svolge diligentemente la fase di interdizione e quella di regia, Broh aggredisce con puntualità gli avversari e Segre garantisce inserimenti efficaci. Al 25’ il Pisa trova il pari grazie a un gol straordinario di Idrissa Tourè: su palla liberata maldestramente da Marconi, il centrocampista trova un mancino a giro imparabile per Pigliacelli.

Durante il secondo minuto di recupero i rosanero trovano il raddoppio: splendido recupero di Gomes che lancia Brunori, il capitano rosanero gestisce il pallone e lo cede magnificamente ad Elia che con un piattone preciso batte Livieri. Secondo assist di giornata per Brunori, bravo anche a far salire i suoi e a lottare su ogni pallone. Si va al riposo sul parziale di 2-1 in favore dei padroni di casa. A inizio ripresa subito un cambio per Corini: fuori Marconi, un po’ distratto e già ammonito, dentro Bettella.

Subito una grande chance per Brunori, che dopo aver agganciato benissimo un lancio di Buttaro non trova però la precisione giusta per battere Livieri.

Al 48’ il Pisa sfiora il pari su calcio di punizione potente di Sibilli: palla alta di poco. Un minuto dopo Calabresi viene ammonito per un netto placcaggio su Di Mariano in corsa. Al 56’ arriva il tris rosanero dopo un’azione insistita: Mateju vede Sasà Elia libero, il numero 77 prende la mira e batte ancora Livieri con un destro secco angolato di esterno. Qualche istante dopo Brunori ha la chance per il colpo del ko ma dopo aver saltato nettamente un difensore arriva la deviazione in angolo da parte di Beruatto che salva i suoi.

Il Pisa rimane dunque in partita e al 64’ trova infatti il gol che accorcia le distanze: Gliozzi realizza di tap in dopo una respinta di Pigliacelli, su tiro ravvicinato di Tramoni. D’Angelo manda in campo anche Torregrossa, insieme ad Hermannsson, deciso ad agguantare il pareggio.

Corini risponde con Saric, che subentra al posto di Di Mariano, uscito tra gli applausi del pubblico. Al 33’ arriva il pari del Pisa: azione insistita di Sibilli, cross in mezzo e sponda di Gliozzi per Tramoni, che con un destro all’incrocio batte Pigliacelli. Il Palermo è in difficoltà, il Pisa insiste alla ricerca addirittura del gol del vantaggio. L’allenatore rosanero cambia Broh, esausto e sofferente dopo una botta, con Vido. Al 90’ arriva il palo proprio con Vido, su colpo di testa, ma sulla ribattuta seguente Elia non trova la tripletta personale. Nei cinque minuti di recupero finali entra anche Valente al posto di Elia ma il risultato non cambia.

Tabellino e pagelle

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6; Buttaro 5,5, Nedelcearu 6, Marconi 5,5 (dal 1′ s.t. Bettella 5,5), Mateju 6; Segre 6, Gomes 7, Broh 6,5 (dal 37’ st Vido 6); Elia 7,5 (dal 45’ st Valente sv), Brunori 7, Di Mariano 7 (dal 30’ st Saric sv). All. Corini.

Pisa (4-3-2-1): Nicolas 6 (dal 17’ pt Livieri 5,5); Calabresi 6 (dal 16’ st Esteves 6), Canestrelli 6, Barba 5,5 (dal 20’ st Hermannsson 6), Beruatto 6; Touré 7, Nagy 6 (dal 20’ st Torregrossa 6), Marin 5,5; Ionita 5,5 (dal 16’ st Tramoni 7), Sibilli 6,5; Gliozzi 7. All. D’Angelo.