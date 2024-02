Cremonese-Palermo profuma di spareggio promozione, Aurelio: "Dovremo giocare con grande umiltà"

"Sabato scorso contro il Como abbiamo ottenuto una grande vittoria contro una diretta concorrente: nella prima parte del primo tempo siamo stati un po' timidi, poi siamo cresciuti". Giuseppe Aurelio, terzino sinistro del Palermo, torna ad analizzare la splendida vittoria ottenuta sabato pomeriggio al Barbera contro il Como.

L'ex giocatore del Pontedera, in un'intervista al sito ufficiale, commenta così il momento che la squadra sta vivendo: "Siamo molto felici della quinta vittoria consecutiva in casa - afferma il calciatore laziale - sapevamo che mancava questo risultato da venti anni. Siamo stati bravi ad invertire il trend in questa stagione, dobbiamo continuare così. Giocare di fronte a trentamila persone è un vantaggio, ti dà una marcia in più: il supporto dei nostri tifosi è fondamentale. Io so di aver fatto una buona partita anche se devo migliorare ancora, sia in fase difensiva che in quella offensiva".

Il terzino, in chiusura, si sofferma sul big match di sabato contro la Cremonese: i biglietti del settore ospiti dedicati ai tifosi rosanero sono stati polverizzati in pochissimi minuti. "Sabato contro la Cremonese è un altro scontro diretto - ha detto Aurelio - dobbiamo affrontare questa gara con grande umiltà, rimanendo coi piedi per terra. E' giusto che i tifosi sognino - ha concluso il terzino - ma noi dobbiamo continuare a lavorare con grande equilibrio".