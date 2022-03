Palermo, il punto sugli infortunati: Crivello sulla via del rientro, nessuna lesione al ginocchio per Fella

Serie C Girone C

Il Palermo si avvia gradualmente a ritrovare la rosa al completo. Dopo i recuperi di Buttaro, Doda e Dall'Oglio il tecnico rosanero Baldini ritrova anche Crivello: la società ha reso noto che controllo ecografico a cui si è sottoposto oggi il giocatore ha evidenziato la cicatrizzazione della lesione del gemello mediale del polpaccio destro che gli era stata riscontrata settimana scorsa. Il terzino di Mondello ha iniziato oggi stesso il percorso di riatletizzazione.

Sospiro di sollievo invece per Giuseppe Fella, alle prese con problemi al ginocchio destro dovuti ad un precedente trauma contusivo: la risonanza magnetica presso il servizio di radiologia dell’Ospedale Policlinico ha escluso qualunque tipo di lesione acuta in atto. Pertanto, in attesa che regredisca la sintomatologia dolorosa, il giocatore seguirà un percorso di fisioterapia e lavoro in palestra.