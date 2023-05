Palermo Femminile, le rosanero tornano al successo: battuto 3-0 il Matera in casa

Serie C femminile Girone C

Il Palermo femminile è, momentaneamente, terzo in classifica in attesa del match di domani tra Lecce e Chieti: le rosanero, col successo ottenuto in casa questo pomeriggio contro il Matera, salgono a quota 51 punti.

Gara agevole per le ragazze di Antonella Licciardi al Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo: le avversarie hanno disputato in otto l'intero incontro, non potendo contare su altre calciatrici a disposizione. Il recupero della venticinquesima giornata, dunque, è favorevole alle padrone di casa.

Al 14' Palermo in vantaggio: palombella di Alessia Incontrera, palla sulla traversa, puntuale Dragotto in tap-in per la rete che sblocca la gara. Il raddoppio è firmato al 43' da parte di Valentina Purpura: Matera sbilanciato in contropiede, ripartenza precisa delle rosanero che realizzano il gol del 2-0.

Nella ripresa, al 63', le rosanero calano il tris: Gaia Bruno, ben servita in mezzo all'area da Renda, con un piattone angolato realizza il gol.

Nei minuti finali le rosanero evitano di spingere sull'acceleratore e portano a casa tre punti importanti per la classifica.