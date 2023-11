Palermo, il City Group ora controlla il 94,94% delle quote del club: a Mirri resta il 5%

Un ambizioso progetto societario, dichiarato sin dal passaggio di proprietà e confermato anche dalle recenti modifiche alle quote societarie. Il City Football Group ha ampie e importanti vedute su Palermo: in futuro sempre più risorse arriveranno da Manchester.

Lo conferma anche la nuova suddivisione delle quote societarie, che vede la proprietà britannica detenere il 94,94% del club rosanero. Le quote del presidente Dario Mirri, invece, sono scese dal 19,75% al 5%. Si tratta, a ben vedere, di una naturale conseguenza degli aumenti di capitale. Nella compagine societaria c'è anche l’associazione Amici Rosanero, che detiene lo 0,06% delle azioni, con un peso in sede di voto del 10% così come previsto dallo statuto.

Negli ultimi mesi il City Group ha messo sul piatto cifre importanti, non solo destinate alla campagna acquisti della squadra ma anche ai lavori per concludere il centro sportivo di Torretta. L’obiettivo, adesso, è ottenere sul campo i risultati che tutti i tifosi sognano di ottenere. La promozione in serie A, infatti, potrebbe dare nuovo slancio ai progetti del City Group.