Palermo, con il Brescia niente passi falsi: Segre non convocato, torna titolare Stulac

“C'è voglia di riprendere e di fare, c'è sempre stata e sempre ci sarà. Devi essere sempre equilibrato, sia quando vinci che quando perdi. Ovvio che fa male, ma bisogna essere uomini forti, se vogliamo fare un campionato competitivo. Ora la volontà è di fare una grande partita contro il Brescia”. Musica e parole di Eugenio Corini, alla vigilia del recupero della seconda gara di campionato contro il Brescia: i rosanero giocheranno al Barbera alle 18.30.

Il tecnico rosanero ha spronato i suoi uomini, che dovranno obbligatoriamente riscattarsi dopo le due sconfitte consecutive. Contro le Rondinelle sarà vietato sbagliare, la squadra di Corini non può permettersi passi falsi.

L’allenatore ha chiarito che, dal suo punto di vista, non esiste un problema di condizione atletica: “Nella partita contro lo Spezia la squadra ha combattuto – ha precisato l’allenatore – contro il Lecco loro hanno trovato campo ma tutto sommato poi abbiamo tenuto. I dati su cui ragioniamo sono oggettivi, certi, certificano che la squadra sta bene. Non darei una connotazione dal punto di vista atletico ai primi tempi giocati dopo Modena. I dati rivelano parametri veri: velocità di corsa, resistenza, velocità, intensità, chilometri percorsi. Ci tengo a precisare che non esiste un problema di tipo atletico: ognuno fa le sue valutazioni, su alcune posso essere d’accordo e su altre no”.

Anche il problema degli infortuni muscolari non preoccupa il tecnico: “A parte Di Mariano siamo in linea – ha puntualizzato Corini - c’è stato un adattamento ai nuovi campi su cui ci alleniamo: abbiamo avuto fasciti plantari, tendiniti. Tutte condizioni sintomatiche di un adattamento a superfici nuove, è fisiologico”.

Domani non ci sarà Segre: il centrocampista out per una gastroenterite virale con stato febbrile. A centrocampo rientra Coulibaly, ma partirà dalla panchina. Difesa confermata in blocco, a centrocampo giocheranno Stulac, Gomes ed Henderson. Il trio offensivo sarà formato da Insigne, Brunori e Mancuso. Un 4-3-3 che, in alcune fasi, potrebbe anche virare su un 4-3-1-2: Insigne potrebbe accentrarsi, Mancuso dovrebbe giocare molto vicino al capitano.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Henderson, Stulac, Gomes; Insigne, Brunori, Mancuso.

BRESCIA (3-4-1-2): Lezzerini; Cistana, Papetti, Mangraviti; Dickmann, van de Looi, Besaggio, Fares; Bjarnason; Borrelli, Bianchi.

Qui Brescia

La posizione di Gastaldello è a rischio: la squadra, che aveva iniziato molto bene, adesso è in crisi. Tre sconfitte consecutive ed una involuzione nel gioco che sta facendo traballare la panchina dell'allenatore. Rispetto al match contro il Cittadella saltano la sfida in Sicilia Jallow fra i difensori e Paghera a centrocampo.

Gastaldello non sarà in panchina domani a Palermo. L’allenatore è stato infatti squalificato per un turno dal Giudice Sportivo, in seguito al cartellino rosso rimediata durante la gara col Cittadella. Il tecnico è stato espulso per le proteste ritenute eccessive.

Statistiche, precedenti e curiosità

L’ultimo incontro tra Palermo e Brescia è datato 19 maggio 2023: nell’ultima gara dello scorso campionato i rosanero si fecero rimontare dalle Rondinelle, 2-2 il finale dopo le reti di Brunori e Tutino nel primo tempo.

Di pareggi, a Palermo, le Rondinelle ne hanno già conquistati 17 nelle 38 gare giocate nella storia. Si tratta del 43% del totale.

Fu pareggio anche il 15 febbraio 2019: i rosanero, allenati da Stellone, passarono in vantaggio al 79’ con Nestorovski, ma i biancazzurri allenati da Eugenio Corini (il grande ex di turno domani sera) pareggiarono al 92esimo con un tiro-cross di Tremolada. Quel risultato consentì al Brescia di restare al primo posto con 43 punti, a + 1 sui siciliani. A fine stagione la Leonessa fu promossa in serie A mentre il Palermo fallì e fu costretto a ripartire dalla serie D. Il Brescia ha sbancato il Barbera solo tre volte, l’ultima in Coppa Italia il 3 settembre 1986: 1-0 gol di Zoratto. In campionato i lombardi hanno vinto solamente in due occasioni a Palermo: il 13 giugno 1965 (1-2, Veneranda e Maestri ribaltarono il gol di Tinazzi, a fine stagione Rondinelle prime e promosse in serie A) e il 26 ottobre 1969 (campionato di serie A: 1-3 con gol di Salvi, Botti e Simoni e rete della bandiera di Pelizzaro, a fine stagione entrambe le squadre retrocessero).

L’ultima vittoria dei rosanero, invece, risale al 27 gennaio 2018: 2-0 con reti di Chochev e Gnahorè. Per quanto riguarda gli scontri nel campionato di serie B, sono 58 i precedenti totali: 29 pareggi, 18 successi del Palermo e 12 del Brescia. Eugenio Corini è bresciano di nascita (il Genio è nato a Bagnolo Mella, comune a 70 km da Brescia): con le Rondinelle ha esordito da professionista alla fine degli anni ’80 e ha anche guidato la squadra come allenatore.

Si affrontano le due difese meno perforate del campionato: 9 gol subiti dai rosanero, 8 dal Brescia. I lombardi, però, hanno segnato soltanto 9 gol: terzultimo attacco del campionato. Le Rondinelle vengono da tre sconfitte consecutive, dopo un ottimo avvio di stagione: un’involuzione nei risultati assai simile a quella rosanero.

Palermo e Brescia non hanno ancora segnato nell’ultimo quarto d’ora dei primi tempi: entrambe hanno segnato 3 gol soltanto nelle prime frazione di gioco. Nelle ultime 4 gare casalinghe il Palermo è sempre andato sotto: Cosenza, Sudtirol, Spezia e Lecco sono passate in vantaggio al Barbera. Un trend, questo, che i rosanero devono immediatamente invertire.