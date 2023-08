Dal Siena alla Juve under 17, Aliminusa festeggia Niccolò Rizzo: "Un trampolino di lancio nel grande calcio"

Negli anni '90 i suoi genitori sono emigrati in Toscana per ragioni di lavoro, ma con Aliminusa - il loro paese d'origine - hanno mantenuto un legame ben saldo. A Siena - dove si sono stabiliti - nel 2007 è nato lui: Niccolò Rizzo, calciatore delle giovsanili del Siena acquistato dalla Juventus under 17. E' festa grande in paese per la famiglia Rizzo, ancora in ferie in Sicilia.

Niccolò, come ogni anno, è stato ad Aliminusa lo scorso giugno per trascorrere una fetta delle sue vacanze con amici e parenti. Al suo rientro a Siena si è concretizzato il passaggio alle giovanili della Juve. Niccolò Rizzo, 16 anni, difensore centrale di stazza superiore alla media (è alto 1,90), era seguito da varie società: a spuntarla è stata la Juve, che ha battuto la concorrenza di Inter, Roma, Milan e anche del Psg. Alla fine, sembra che sia prevalso l’amore di Rizzo per i colori bianconeri.

"Auguriamo a Niccolò - ha detto il sindaco Michele Panzarella, che ha incontrato personalmente i genitori del ragazzo per congratularsi - di potere giocare nei migliori club e di calpestare l’erba degli stadi più importanti del mondo. Il paese di Aliminusa andrà sempre fiero per tutto ciò che farà. Lo aspettiamo in paese per festeggiare questo traguardo, che sarà sicuramente un trampolino di lancio nel grande calcio".