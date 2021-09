Misilmeri chiamata al riscatto contro Marineo. Mutolo: "Ci siamo ricompattati a livello morale"

Il tecnico della Don Carlo suona la carica dopo il 5-0 dell'andata: "Vogliamo dimostrare alla società e ai tifosi che è stato soltanto un incidente di percorso". Gli fa eco il capitano Cerniglia: "Dobbiamo dimostrare il nostro valore in campo, non siamo quelli dell’andata"

La Don Carlo Misilmeri si prepara all’esordio casalingo nella nuova stagione. L’occasione sarà il ritorno del 1° turno di Coppa Italia contro l’Oratorio San Ciro e Giorgio, in programma domani, ore 17.00, al “Giovanni Aloisio” di Piano Stoppa. Una partita che si disputerà a porte chiuse a causa di alcuni problemi burocratici che il Comune di Misilmeri risolverà all’inizio della prossima

settimana.



In campo, la formazione di Corrado Mutolo è chiamata a una risposta dopo la sconfitta per 5-0 nel match d’andata giocato a Marineo: “Dopo la partita ci siamo ricompattati a livello morale - spiega l’allenatore - Quello che è successo domenica può accadere a tutti, abbiamo lavorato su quegli elementi da correggere. Ho lavorato poco a livello mentale, ho visto i ragazzi arrabbiati per quanto accaduto. Non vogliamo ripetere la prestazione di domenica scorsa, il risultato è pesante, le probabilità di passaggio non sono alte, ma vogliamo dimostrare alla società e ai tifosi che è stato soltanto un incidente di percorso. Ci giocheremo la partita”.



Mutolo, nella conferenza stampa della vigilia, ha fatto anche il punto sugli infortunati: “Speravo di recuperare almeno uno tra Nigro e Tiscione, ma hanno dei piccoli acciacchi e non li avrò a disposizione. Rientra Pellegrino; Cava sta meglio e probabilmente sarà della partita”. Riscatto sarà la parola d’ordine per domani, un messaggio ribadito anche dal capitano della Don Carlo Misilmeri, Stefano Cerniglia: “Il mister ci ha chiesto di lavorare liberi mentalmente dopo la partita di domenica scorsa. Dobbiamo dimostrare il nostro valore in campo, non siamo quelli dell’andata. Secondo me sarà un grande match, cercheremo di portare il risultato a casa in tutti i modi”.