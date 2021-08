Coppa Italia di Eccellenza, il punto sulle squadre palermitane: pari a reti bianche tra Cus e Parmonval

Discorso qualificazione ancora tutto da scrivere anche per Monreale dopo il pari per 1-1 a Castellammare. L'Oratorio San Ciro e San Giorgio ipoteca il passaggio del turno dopo il pokerissimo a Marineo contro la Don Carlo Misilmeri

In attesa dell'inizio del campionato in programma il 12 settembre le squadre palermitane impegnate nel girone A di Eccellenza Sicilia hanno fatto il loro debutto stagionale nei sedicesimi di finale della Coppa Italia di categoria nel weekend appena trascorso.

La sorpresa più grande è arrivata da Marineo dove l'Oratorio San Ciro e San Giorgio ha infilitto una sonora sconfitta nel derby dell'Eleuterio alla Don Carlo Misilmeri. La squadra di mister Tumminia si è imposta infatti con un perentorio 5-0 grazie alle reti di Maggio e Montalbano nel primo tempo e alle marcature di D'Agostino, Li Castri e Sanyong nella ripresa. La squadra marinese, in attesa di capire gli scenari legati alla questione stadio, mette una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi.

Giochi ancora aperti invece nelle altre due partite. Il derby palermitano tra il Cus e il Parmonval finisce 0-0 al termine di una contesa tirata all'interno della quale nessuna delle due compagini è riuscita a prevalere: tutto rimandato dunque alla gara di ritorno in programma sabato 4 settembre allo Stadio Lo Monaco.

Pareggia anche l'Asd Monreale che impatta per 1-1 in trasferta contro il Castellammare Calcio. Dopo essere passato in svantaggio nel finale di primo tempo per il gol di Pizzolato, il club biancoazzurro ha raggiunto il pari a inizio ripresa grazie alla marcatura di Canzonieri, che può risultare pesante nell'ottica del doppio confronto in quanto avvenuta fuori casa.

Coppa Italia di Eccellenza: calendario delle partite di ritorno

Parmonval-Cus: sabato 4 settembre 15:30 (andata 0-0)

Don Carlo Misilmeri - Oratorio San Ciro e San Giorgio: domenica 5 settembre 15:30 (andata 5-0)

Asd Monreale - Castellamare Calcio: domenica 5 settembre 15:30 (andata 1-1)