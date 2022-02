Nuovo acquisto per la Don Carlo Misilmeri: ingaggiato il difensore Salvatore Miceli

In vista del rush finale del campionato e con il sogno della promozione in Serie D ancora sull sfondo, la Don Carlo Misilmeri continua la sua campagna di rafforzamento compiendo il suo nono acqusito da quando è iniziata la competizione, oltre quelli importanti già fatti in pre-stagione La società di Antonio Cottone ha infatti comunicato l'arrivo del difensore Salvatore Miceli.

Classe 2001, cresciuto nel settore giovanile del Trapani, Miceli è reduce dall'esperienza con il Giarre. In carriera ha giocato 33 partite in Serie D tra Cittanovese e Giarre: il suo arrivo va a ispessire ulteriormente un reparto che può contare già su profili importanti come Cossentino, Giuliano e giovani di valore come Giannilivigni, Piraneo e Ficarra.