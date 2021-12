Due nuovi under per la Don Carlo Misilmeri: presi il terzino Ficarra e il centrocampista Cardinale

Non si ferma la campagna acquisti della Don Carlo Misilmeri che in questo mercato di gennaio sta affinando ulteriormente una rosa che già ai nastri di partenza si presentava come una delle più competitive del girone A di Eccellenza. La società del presidente Antonio Cottone ha infatti ufficializzato l'arrivo di due nuovi giocatori che vanno a rinforzare il comparto degli under a disposizione di mister Sasà Utro. I biancorossi hanno comunicato l'arrivo del difensore Francesco Ficarra e del centrocampista Alessio Cardinale, entrambi classe 2003.

Ficarra (nella foto copertina) è un terzino destro, cresciuto nel florido settore giovanile del Calcio Sicilia, che arriva alla Don Carlo Misilmeri dopo l'esperienza in Serie D appena conclusa con il Sant'Agata.

Cardinale (nella foto in basso) figlio del centrocampista e veterano del calcio siciliano Antonino, arriva invece dal Monreale (squadra in cui ha giocato insieme al padre) impegnato nello stesso girone dei biancorossi ed è un centrocampista valido tecnicamente e con buone attitudini in fase di non possesso.

I biancorossi aggiungono dunque altri due nuovi tasselli ma non è assolutamente da escludere che, in vista della rincorsa alla Serie D, possano registrarsi prossimamente ulteriori novità.