Mercato, la Don Carlo Misilmeri non si ferma più: arrivano altri due giocatori dalla Serie D

Continua senza sosta la campagna acquisti della Don Carlo Misilmeri, attualmente prima nel girone A di Eccellenza in attesa dei recuperi di Canicattì, Nissa ed Enna. La società biancorossa, che aveva già comunicato in data odierna l'ingaggio di Ficarra e Cardinale, ha reso noto l'arrivo di due nuovi innesti provenienti dalla Serie D: si tratta del difensore Simone Giuliano e del centrocampista Francesco Mauro. Per la Don Carlo Misilmeri si tratta del sesto acquisto in questa sessione oltre quelli di Ficarra, Cardinale, Piraneo e Crisafulli.

Giuliano (nella foto copertina) è uno stopper proveniente dal Sant'Agata. Classe 1997 il giocatore è cresciuto nel settore giovanile del Palermo: in carriera vanta 65 presenze in Serie D e 4 in Serie C con la Sicula Leonzio. Giuliano, così come Ficarra e Cardinale, è da subito a disposizione di mr. Sasà Utro.

Mauro (nella foto qui sotto) è un centrocampista classe 2000, nato a Gela e reduce dall'esperienza in Serie D con il San Luca dove ha collezionato 12 presenze. In carriera ha vestito anche le maglie di Marina di Ragusa e Gela.. Il giocatore sarà a disposizione di mr. Sasà Utro a partire da lunedì 3 gennaio 2022.