Cocuzza si sblocca; Ceesay para tutto: Marineo ferma l'Akragas sul pari

Vista l'assenza di Sainey Tumminia lancia al suo posto Di Maggio dall'inizio.Nella prima fase gli ospiti partono a spron battuto. Jardel al 5' incrocia una conclusione che esce a lato di poco: due minuti dopo è Marineo ad avere la sua occasione con Maggio. vicino al bersaglio grosso con una punizione che va alta non di molto rispetto alla porta di Di Carlo. Dopo di ciò l'Akragas riprende in mano le operazioni.

Leonardi sfiora il gol con una grande rovesciata che esce fuori veramente di poco: poi è il turno di Corner che di testa impegna l'estremo difensore biancorosso Ceesay. Prove tecniche di un gol che arriva al 32' dopo il forcing continuativo dell'Akragas: a segnare sugli sviluppi di un corner è Tuniz che ribadisce in rete da terra la respinta di Ceesay sul colpo di testa di Jardel. Il primo tempo si chiude con le schermaglie tra Azzara e Yoboua che costano il rosso ad entrambi i giocatori.

Nella ripresa Tumminia lancia D'Agostino al posto di Ciancimino con Anastasi che toglie Jardel per mettere La Vardera: una mossa che si rivelerà azzeccata. Il film della partita sembra uguale anche nella ripresa con l'Akragas che attacca e il Marineo che stringe le maglie difensive. Proprio il neo-entrato al 53' ha un'occasione importante involandosi in area e calciando con precisione: la risposta strepitosa di Ceesay evita il raddoppio. Sugli sviluppi del successivo corner il portiere del Marineo salva su Tuniz.

Al 60' arriva l'episodio che segna la storia del match sotto il profilo del risultato: D'Agostino entra in area e viene steso da Leonardi. Dal dischetto l'ex Cocuzza non perdona e realizza l'1-1, la sua prima rete con la nuova maglia. Dopo il pari biancorosso l'Akragas si riproietta in avanti alla ricerca del pareggio. Al 74' Piyuka calcia dalla distanza un tiro che dopo una deviazione assume una traiettoria velenosa: Ceesay fa un altro prodigio. Al 78' Prestia entra in area ed ha un contatto con Procida: l'arbitro ammonisce il fantasista biancazzurro per simulazione tra lo sbigottimento generale. Nel finale Marineo si rende pericoloso in più frangenti: Di Carlo, già molto reattivo su Rama, fa una grande parata sul tiro a botta sicura di Bognanni che poteva consegnare ai biancorossi, oggi di verde vestiti, una vittoria di prestigio.

In virtù di questo risultato Marineo sale a quota 28 punti rimanendo a contatto con la zona play-off, distante un punto. Il tecnico Giuseppe Tumminia ha espresso a fine partita le sue considerazioni sulla partita mostrandosi soddisfatto: "Giocare contro l’Akragas non è mai facile -afferma a PalermoToday - noi siamo passati in svantaggio su calcio d’angolo e pareggiato su rigore. Abbiamo avuto due tre occasioni nel secondo tempo in cui ci siamo messi a macinare gioco per come siamo fatti noi, nelle ripartenze. Penso che il pareggio sia il risultato giusto -prosegue - vero che Lamin ha fatto una bella parata su un tiro deviato ma anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni con Rama, Lombino e Bognanni. Considerando queste partite frequenti stanno venendo fuori buone prestazioni: non è facile iniziare con questa grande quantità di partite, siamo molto soddisfatti. Lo siamo anche perché abbiamo gli stessi punti fatti nelle stesse giornate del girone d’andata, a cui si sono sovrapposte le partite di Coppa. Finalmente si è sbloccato Cocuzza anche se su rigore -conclude - oggi è anche sentita la mancanza di Sainey anche se chi ha giocato dall’inizio o da subentrato ha dato tutto. Il gruppo è unito e spero che si riesca ad avere la meglio sul Mazara per staccare il biglietto per una finale. La semifinale è una sfida dentro fuori quindi vale idealmente come una finale.