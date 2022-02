Marineo: richiamato dal prestito al Gangi il centrocampista Giacomo D'Agostino

Tempo di ritorni a Marineo con l'Oratorio San Ciro e Giorgio che ritrova un giocatore importante. La società biancorossa ha infatti annunciato di aver richiamato dal prestito il fantasista esterno Giacomo D'Agostino dal Gangi. Il classe 2000 ex Don Carlo Misilmeri nella prima parte di stagione è stato parte attiva nelle rotazioni di mister Tumminia segnando quattro gol tra campionato e coppa prima dell'approdo nel club madonita.

Dopo la breve esperienza in Promozione il calciatore misilmerese torna per allungare le rotazioni offensive del Marineo in vista di una seconda parte di stagione già entrata nel clou. Per quanto riguarda il Gangi, che ha perso uno dei nomi di spessore arrivati nel mercato di riparazione, non è da escludere la possibilità di qualche nuovo arrivo nei prossimi giorni.