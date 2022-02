Eccellenza: sconfitta a testa alta per il Monreale contro la capolista Canicattì

Sconfitta sì ma a testa alta per il Monreale che al cospetto del Canicattì capolista e corazzata del girone A di Eccellenza Sicilia non sfigura affatto rimontando il doppio svantaggio rischiando persino di andare vicino ad una vittoria prima della doccia fredda firmata dal gol capolavoro di Di Mercurio che ha sancito il definitivo 2-3.

Il Canicattì ha cominciato ad attaccare letteralmente dal primo secondo con Garufo che dal calcio di inizio prova già a sorprendere il portiere Marineo (in campo al postod dell'indisponibile Ingrassia) che però blocca. Il forcing iniziale biancorosso porta i suoi frutti al 19’ quando, sugli sviluppi di un corner battuto da Privitera, Raimondi stacca di testa bruciando la difesa e insaccando l’1-0. Il gol galvanizza la squadra che al 28’ trova il raddoppio: su una situazione di recupero palla Iraci imbecca Gueye in area che incrocia il destro e segna il 2-0. Il Monreale a quel punto reagisce di testa e cuore e si rifà sotto: al 33’ sugli sviluppi di un’azione di Saija sull’out di destra, la palla finisce a Ruggeri che dal limite brucia Guddo con una grande conclusione. La partita è riaperta.

Nella ripresa il Canicattì si ritrova in 10 uomini per l’espulsione di Morana, che ha ricevuto il secondo giallo dopo una simulazione. Il Monreale a quel punto alza ancora di più i giri del motore. Guddo, protagonista di due bei interventi su Namio e Rizzo nulla può al 63’ quando i padroni di casa pareggiano con Zammitti, bravo nel girare in porta da pochi passi. Bonfatto ridisegna la squadra inserendo Prezzabile e Matera al posto di Gueye e Iraci con il Monreale che nel frattempo si getta in avanti alla ricerca di una vittoria che sarebbe oro. Al 75’ però sono i biancorossi a segnare il gol che segna la storia del match con Di Mercurio che dalla distanza trova una conclusione capolavoro sulla quale Marineo nulla può fare.

Nel finale Monreale prova a ristabilire la parità ma il fortino racinaro tiene e alla fine il Canicattì porta a casa l’intera posta contro un avversario uscito comunque a testa alta e che aveva saputo rientrare in partita prima dell’espulsione di Morana. I biancazzurri restano dunque a quota 12 punti in zona play-out dove nulla si è mosso.

Il tecnico Rosario Bennardo ha espresso a fine partita la sua soddisfazione per la prova della squadra: "Sono orgoglioso dei ragazzi che hanno giocato in modo encomiabile -afferma a PalermoToday - purtroppo su due ingenuità nostre abbiamo subito due gol: poi siamo stati bravi a reagire e a trovare il pareggio. L’eurogol del Canicattì ci ha tagliato le gambe. Loro sono una squadra fortissima ma io avevo fiducia nei miei ragazzi: avevamo giocato giovedì e potevamo avere qualche calo fisico ma invece abbiamo tenuto. I ragazzi hanno dato tutto: questa è la mentalità che voglio, speriamo che con questo gioco e questa intensità possiamo trovare punti importanti per piazzarci al meglio nella griglia dei play-out".