Lascari-Cefalù, mister Zappavigna: “Il Fulgatore squadra di livello, domenica conterà l’approccio iniziale”

La Polisportiva Lascari-Cefalù arriva al giro di boa del campionato di Promozione al terzo posto, con la zona play-off consolidata dopo una serie di successi importanti e la possibilità di rilanciare ulteriormente le proprie quotazioni nell’ultima gara del girone d’andata contro il Fulgatore, terzo con gli stessi punti dei giallorossi. Il tecnico Ferdinando Zappavigna fa il punto sullo stato dell’arte della sua squadra.

L’analisi dell’allenatore del Lascari-Cefalù parte dal rocambolesco pareggio per 3-3 nella sfida esterna contro il Partinicaudace di domenica scorsa: “Un punto in trasferta non si butta via - afferma a PalermoToday - soprattutto perché ci dà continuità nei risultati, specie fuori casa. La partita contro il Partinico era totalmente diversa rispetto a quelle affrontate sino ad ora e che ha avuto delle difficoltà dall’inizio della stagione: il Partinicaudace può soltanto migliorare e lo dimostrano i due attaccanti presi tra cui Virga che ha fatto un gran gol riaccendendo le loro speranze. Sono soddisfatto per la mentalità messa in campo della squadra: l’unica cosa che dispiace è che le partite finiscono solamente al triplice fischio e non si può staccare la spina a sette minuti dalla fine. Dobbiamo dare anche merito agli avversari che in dieci ci hanno creduto fino alla fine, sicuramente noi abbiamo prestato il fianco sull’ultimo gol ma è altrettanto vero che all’ultimo secondo Insenna ha fatto una parata importantissima su Virga che sarebbe significato il 4-3 e dunque una beffa allucinante perché fino all’83’ si sono viste le nostre qualità”.

Zappavigna parla anche dello scontro diretto per l’alta classifica in programma al Santa Barbara di Cefalù: “La partita di domenica è difficile da analizzare già a priori - spiega - sarà sicuramente importante guardando la classifica. Non si potrà sbagliare l’approccio perché comunque affronti una squadra che ha lavorato bene e non è lì per caso al terzo posto. Il Fulgatore è da un paio di anni che cerca di far bene, ha attrezzato una squadra di livello che stava stravincendo il campionato precedente e che in questo campionato di Promozione sta competendo con merito: significa che c’è una società che sta progettando bene come dimostrato dai nomi in rosa, non sarà facile”.

In chiusura il tecnico giallorosso parla delle prospettive del campionato dopo questa sessione di mercato: “Consideriamo che a breve si chiuderanno le liste - conclude - quindi le squadre saranno quelle definitive: noi non stiamo inserendo nulla perché stiamo ripagando i sacrifici e il senso di appartenenza dei ragazzi, andiamo avanti coi nostri valori. C’è chi invece sta cambiando fisionomia alle proprie formazioni con 3-4 innesti: mi aspetto che qualcuna riesca a provare a colmare la differenza tecnica contro il Resuttana, che è una squadra attrezzata sia nell’11 che nell’intera rosa, costruita per poter fare l’Eccellenza in cui potrebbe anche competere guardando all’andamento di alcune squadre. Ci sono poi le realtà blasonate come Gangi, Alcamo, Folgore senza dimenticare l’ottimo Casteldaccia. Resta il fatto che le partite alla fine vanno giocate: chi è intervenuto nel mercato invernale evidentemente doveva sistemare qualcosa che non era andato, qualcuno riuscirà a riparare, altri meno. Sicuramente le partite non avranno più esiti scontate: si è visto domenica, c’è stato un Partinico rinvigorito dagli innesti, un Villabate che ha battuto il Raffadali, un Castelbuono che ha dato filo da torcere al Casteldaccia. Mi aspetto tutte partite combattute da qui alla fine senza esiti scontati e questo può ravvivare la lotta per il campionato.