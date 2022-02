Don Carlo Misilmeri scatenata: presi dalla Serie D Kouamè e Manfrè

La Don Carlo Misilmeri chiude con un doppio botto una campagna acquisti che già dalla pre-stagione è stata all'insegna delle grandi firme, coerentemente alle ambizioni della squadra. In vista della corsa alla promozione in Serie D la società biancorossa ha perfezionato l'arrivo di due calciatori provenienti dalla quarta serie: sono infatti arrivati il centrocampista Willy Kouamè e l'attaccante Vincenzo Manfrè.

Il primo è un centrocampista ivoriano classe 1998, reduce dall'esperienza con il Giarre. In carriera vanta 69 presenze in Serie D e ha vestito anche le maglie di Sancataldese, Ragusa e Legnago; il secondo è un attaccante dal lungo curriculum con più di 70 gol in Serie D. In stagione ha giocato con Sancataldese, Biancavilla e Troina. Due profili di spessore che vanno ad arricchire la già competitiva rosa a disposizione di mister Utro, che domenica sarà chiamata ad affrontare l'ostico match contro il Castellammare.