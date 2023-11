Palermo, parola a Rinaudo: "Esonerare Corini non è la soluzione, capiamo la frustrazione dei tifosi"

"Siamo assolutamente consapevoli del trend che stiamo vivendo ma cambiare l'allenatore non rappresenta la soluzione: siamo concentrati per tornare ad essere quelli di inizio stagione". Dopo giorni di silenzio in casa Palermo, è il ds Leandro Rinaudo a prendere la parola. Dal centro sportivo di Torretta, il direttore sportivo ha commentato ai microfoni di Sky Sport l'attuale momento che la squadra sta vivendo. Il dirigente palermitano ha ribadito che esonerare Corini non sarebbe la soluzione ai problemi.

"I momenti difficili nel calcio arrivano - ha detto Rinaudo - dobbiamo venire fuori da questa situazione ed invertire il trend. Ci sono delle cose da migliorare e tutto il club è concentrato. Come spiegare questa flessione? Sono momenti, esonerare l’allenatore non è la soluzione giusta ma siamo vigili giornalmente affinché ci siano le condizioni per tornare a essere quelli di inizio stagione. C’è unione, abbiamo tanta energia per venire fuori da questa situazione. ‘

Rinaudo ha poi commentato il clima presente in città, con i tifosi che hanno invocato a più riprese l'esonero di Eugenio Corini: "Frattura con i tifosi? Posso dire che siamo fortunati a lavorare per il Palermo e orgogliosi di far parte del City Group. I tifosi, chiaramente, sono il motore pulsante del nostro cuore, capiamo la frustrazione e soffriamo per loro. Palermo è unica, abbiamo bisogno del supporto della nostra gente e sono convinto che tutti insieme ne usciremo”.

Chiusura dedicata alla classifica, che resta comunque positiva nonostante l'assenza di risultati: “Il nostro percorso è in linea con l’essere competitivi in questa Serie B - ha precisato Rinaudo - siamo terzi e ritengo che abbiamo tutte le condizioni per raggiungere l’obiettivo. Bisogna avere pazienza, anche se so che non è semplice. Il progetto è destinato a diventare grande. Il nuovo centro sportivo? È un orgoglio per tutti, un evento storico. Lavoriamo in un posto dove abbiamo tutto a disposizione, è un grande cambiamento”.