Mezza maratona di Palermo inserita nel calendario Fidal: il primo iscritto è un 72enne che vive in Germania

E' un 72enne che vive in Germania, Peter Ianusevici, il primo iscritto alla Palermo international half marathon: competizione di atletica leggera in programma il prossimo 16 ottobre. La kermesse, giunta alla sua nona edizione, è stata inserita nel calendario nazionale nel gruppo delle manifestazioni bronze dal Consiglio federale della Fidal (Federazione italiana di atletica leggera).

Il presidente dell'Asd Agex Nando Sorbello ha espresso la sua soddisfazione per lo status riconosciuto alla kermesse: "Un riconoscimento di prestigio - ha affermato - ed un impegno ancora maggiore. L’interesse per la manifestazione, la qualità dei partecipanti ed il fascino indiscutibile del percorso, hanno fatto della Palermo International Half Marathon un appuntamento di valore nel panorama podistico. Un sincero ringraziamento va alla Fidal ed al presidente, Stefano Mei, che già in passato è stato tra i testimonial della gara. L’interesse di atleti di valore internazionale - ha aggiunto Sorbello - è dimostrato anche da un Albo d’Oro che riporta nomi di assoluto valore, come quello del vincitore della scorsa edizione, il burundiano Olivier Irabaruta. Un interesse dimostrato anche concretamente con iscrizioni che quotidianamente arrivano da tutta Europa"

Dopo essere stata valida nel 2019 per l’assegnazione del titolo italiano individuale (vinto da Neka Crippa tra gli uomini ed Anna Incerti tra le donne) ed a squadre di Mezza Maratona e per il titolo italiano paralimpico lo scorso anno (con successo dell'atleta di Altofonte, Renato Adamo), la Palermo International consolida il prestigio conquistato negli anni, grazie ad un elevato standard organizzativo.

Per partecipare alla corsa basta collegarsi al sito ufficiale della manifestazione www.runningsicily.it per iscriversi alla Palermo international half marathon oppure alle altre 3 prove del circuito: la XX maratonina di Terrasini (in programma anche il traguardo sui 14 km) in programma l’8 maggio prossimo; poi il 22 maggio il ritorno a Capo d’Orlando con la X Mezza Maratona (10 km) di Capo d’Orlando del 22 maggio ed infine l’XI Trofeo “Per le antiche vie di Trappeto” (10 km) del 4 dicembre 2022.