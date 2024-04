Nazionale di calcio a 5 per persone con problemi di salute mentale: selezioni a Palermo

Grande successo per le selezioni della Nazionale Crazy for Football in Sicilia, che hanno registrato la partecipazione di 60 ragazzi provenienti da diverse città dell'isola. La due giorni di provini, prima a Palermo al centro sportivo the Best Club e poi a Catania al centro sportivo la Meridiana, è stata l’occasione per testare nuovi talenti siciliani da inserire nella Nazionale Crazy for Football, che si appresta a rappresentare l'Italia alla Dream Euro Cup 2024, il campionato europeo di calcio a 5 della salute mentale in programma a Roma dal 23 al 30 settembre.

I ragazzi hanno potuto vivere una giornata vera di sport con lo staff tecnico della Nazionale, svolgendo un allenamento tecnico e tattico di alto livello professionale. Al termine del provino tutti i partecipanti hanno ricevuto l’attestato ufficiale di partecipazione e l’invito a giocare costantemente a calcio nei campionati locali degli EPS e della Divisione Calcio Paralmpico e Spermentale della Figc.

Oltre alla selezione dei giocatori, l'evento è stato l'occasione per presentare in entrambe le città la Dream Euro Cup e condividere con il territorio esperienze e buone pratiche sull'utilizzo dello sport nell'ambito della riabilitazione psichiatrica.

La Nazionale Crazy For Football, fondata dal medico psichiatra Santo Rullo, non si limita infatti a praticare il calcio, ma promuove attivamente l'inclusione dello sport nei percorsi di riabilitazione psichiatrica e combatte lo stigma legato alle malattie mentali. L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio dell'Assemblea Regionale Siciliana, del Comune di Palermo e di Catania, della Fondazione Oda e dell'associazione Uneba, oltre alla collaborazione con Asp di Catania. Operatori e operatrici della salute mentale che hanno partecipato hanno avuto l'opportunità di approfondire i progetti di Ecos, per la promozione dello sport come strumento terapeutico, dimostrando il valore dell'integrazione sociale attraverso l'attività fisica.

All’evento di Palermo ha presenziato la dottoressa Chiara Majorana, dirigente pedagogista del Dsm di Palermo, e diversi operatori del DSM che hanno accompagnato i ragazzi iscritti. Mentre a Catania erano presenti Viviana Lombardo, assessore comunale alle Pari Opportunità e Politiche Giovanili; Santo Nicosia, Direttore Amministrativo della Fondazione Oda (Opera Diocesana Assistenza) e Presidente di Uneba Sicilia (Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza sociale); Orazio Arancio, Presidente della Commissione Nazionale Tecnici del Coni e Valeria Tarulli, terapista della riabilitazione psichiatrIca.

Un ringraziamento particolare dello staff della Nazionale va agli ambasciatori locali del movimento Crazy For Football, la dr.ssa Maria Leduisi su Palermo e il dr Antonino Iozza su Catania, che hanno lavorato duramente per la realizzazione di questo evento unico e speciale. Adesso l’ultima parola spetta al mister Zanchini che nelle prossime settimane dovrà decidere se portare qualcuno dei ragazzi siciliani al Campionato Europeo di Roma