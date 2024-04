Torneo delle Regioni 2024 di calcio a 5: le rappresentative siciliane impegnate in Calabria

Archiviato da alcune settimane il Torneo delle Regioni di calcio a 11 che si è disputato in Liguria, tra pochi giorni i riflettori saranno puntati sul futsal. Sarà infatti la Calabria ad ospitare il Torneo di calcio a 5, manifestazione organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, riservata alle Rappresentative regionali d'Italia: dal 24 aprile al 1 maggio i parquet dei palazzetti dello sport calabresi vedranno protagonisti i giovani atleti provenienti da tutta Italia. La Sicilia si presenta forte della sua tradizione sportiva e, soprattutto, con al petto cucito lo scudetto tricolore grazie alla vittoria dello scorso anno ottenuta con la Juniores.

"In questa disciplina la Sicilia può vantare una tradizione di tutto rispetto – ha sottolineato il presidente del Cr Sicilia Sandro Morgana -. Lo scorso anno la Juniores si è laureata campione d’Italia e l’Under 17 ha raggiunto la finale: a dimostrazione del fatto che le nostre squadre sono da sempre state tra le protagoniste. Ciò è testimoniato dai tanti titoli conquistati nelle scorse edizioni e dal fatto che siamo la prima regione per numero di tesserati. Come sempre sarà anche un momento di confronto per i nostri giovani ma anche di crescita. Una esperienza unica e importante, dove alle belle prestazioni dobbiamo abbinare i valori del fair play e dei sani valori dello sport”.

"Ancora una volta - si legge in una nota - saranno i nostri canal social (Facebook e Instagram) e il sito del Cr sicilia, a dare grande visibilità e risalto al Torneo delle Regioni: news di riepilogo delle giornate gara, risultati, classifiche, foto dei momenti salienti, storie e cover su Instagram. Dal 25 aprile al 1 maggio, le nostre rappresentative siciliane saranno protagoniste in campo: inserite nel girone C con Sardegna, Liguria e Molise. A guidare le rappresentative i tecnici: Daniele Sciortino per l’Under 19, Nicola Famà per la Femminile, Fabio Valera per l’Under 17 e Cristian Terranova per l’Under 15. Coordinatore tecnico Nello Cavarra".

Il programma: 1° giornata, 25 aprile 2024, Molise -Sicilia al Palasport di Amantea, 2°giornata, 26 aprile, Sicilia-Liguria al Palasparti di Lamezia Terme, 3°giornata, 27 aprile, Sicilia-Sardegna al Palasport di Amantea.