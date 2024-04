Atleti "speciali", Olimpiadi speciali: sul parquet di Termini Imerese l'inclusività va a canestro

Tutto pronto a Termini Imerese per il torneo di pallacanestro Special Olympics. Appuntamento fissato per il 4 e 5 maggio all'impianto sportivo Polivalente. A ospitare l'evento l'Aipd di Termini. Sono attese squadre da Puglia, Calabria, Basilicata e ovviamente Sicilia. La manifestazione è suddivisa in tre concentramenti - Nord-Est, Nord-Ovest e Centro-Sud e isole - e si svolge, dal 1 novembre al 31 maggio, per tappe, su tutto il territorio nazionale, a carattere regionale/interregionale. "Attraverso la partecipazione a questo torneo - si legge sul sito della manifestazione - i Team Special Olympics offrono ai propri atleti, con e senza disabilità intellettive, l’opportunità di partecipare attivamente al progetto Special Olympics Unified Sports. In particolare vengono proposte, oltre alle partite di basket tradizionale, gare di 5vs5 ed il 3×3 unificati. In più sono previsti giochi speciali".

"L’obiettivo del torneo - si legge - è di far giocare atleti ed atleti partner durante l’anno offrendo loro maggiori opportunità di confronto, permettendo così una crescita sportiva ed educativa costante nel tempo. I gironi di ogni singolo concentramento vengono formati secondo le modalità di gioco previste da Special Olympics attraverso le prove preliminari “Divisioning”. I tornei speciali non vogliono sostituire in alcun modo gli altri eventi quali i Giochi Regionali, i Play the games, i Giochi Nazionali ma costituiscono una ulteriore bellissima occasione di Unified Sports per tutti i nostri Atleti e Partner in vista ed in preparazione degli stessi".