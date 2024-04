Padri e figli insieme per correre la StraPapà: tutto pronto per l'edizione 2024

Tutto pronto per la nuova edizione della StraPapà che, anche quest’anno, si preannuncia uno degli appuntamenti più partecipati in Italia. La manifestazione (organizzata dall’AcsiSicilia Occidentale, con il patrocinio e la co-organizzazione del Comune di Palermo) è stata presentata questa mattina, alla presenza del delegato dell’Acsi Sicilia Occidentale, Mimmo Totaro, dell’assessore allo Sport del Comune di Palermo, Alessandro Anello, e della vice presidente del Comitato italiano paralimpico, Roberta Cascio.

A meno di due settimane dall’inizio della manifestazione, sono già tantissimi gli iscritti che non vedono l’ora di colorare le vie del centro storico di Palermo. Anche quest’anno, infatti, le aspettative sui partecipanti sono molto alte.

Come sottolinea il presidente dell’Acsi Antonino Viti: “La StraPapà è nel cuore dei palermitani ed ha creato in questi anni un legame profondo con il territorio. Ritorna una straordinaria manifestazione che è un'immancabile occasione per riassaporare le grandi bellezze di Palermo vivendole in una giornata di sport e divertimento. Rivolgo un sentito ringraziamento ai dirigenti ed agli organizzatori Acsi, ai promotori, ai partner, ai tanti volontari e ai rappresentanti delle Istituzioni, degli enti e delle associazioni coinvolte che con il loro impegno mostrano la loro dedizione e il loro amore per la StraPapà e per Palermo”.

La partenza della passeggiata ludico motoria sarà domenica 5 maggio alle 11. Tutti gli iscritti riceveranno un kit di partecipazione contenente una t-shirt, lo zaino a sacca in nylon, il pettorale ed il braccialetto. Medaglia ricordo e ristoro nei pressi dell’arrivo con il pettorale indossato.

È ancora possibile iscriversi alla StraPapà 2024 online sul sito strapapa.it o a Palermo nelle sedi:

Acsi Sicilia Occidentale, via Leonardo da Vinci 17, tutti i giorni (tranne sabato e domenica);

Tecnica Sport, via Aquileia n.38, fino a sabato 4 maggio, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16 alle 20.

Negli gli istituti scolastici aderenti all’evento.

Inoltre, sarà possibile iscriversi entro e non oltre le 9 di domenica 5 maggio 2024 all’info point StraPapà a piazza Castelnuovo. La partecipazione è aperta a tutte le età. I partecipanti sotto i 12 anni dovranno essere accompagnati da un genitore o persona che ne fa le veci. Quota d’iscrizione: 10 euro (Kit di partecipazione, medaglia e ristoro). Dal 3 al 5 maggio, invece, spazio al Village che sarà allestito a piazza Castelnuovo. Tantissime le attività che verranno proposte e che è possibile consultare sul sito della StraPapà.

I partner istituzionali dell’evento sono: la Regione Siciliana Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, la Città Metropolitana di Palermo e il Comune. Charity partner la Federazione associazioni siciliane di talassemia emoglobinopatie e drepanocitosi onlus (Fasted) e l’Aps La Casa di Lucia. I partner sono Associazione La Domenica Favorita, Associazione di Promozione Sociale Palermo - Asd, Associazione Vecchi Pistoni, Museo per Bambini Minimupa. Media partner dell’iniziativa è il gruppo editoriale del Giornale di Sicilia. L’edizione in programma ha anche il patrocinio della FISDIR, Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, delegazione Sicilia.