Il pianoforte dall'alba al tramonto, il mercato londinese con lo street food nostrano: cosa fare nel weekend

Sarà un weekend di scoperta, di gusto, di musica e di bellezza quello di questo secondo weekend di ottobre che profuma ancora d'estate. Dalle visite nel bellissimo Oratorio delle Dame con il suo giardino segreto alle note dei pianoforti pronte a invadere la città dall'alba al tramonto, passando per le gite fuori porta che vi porteranno a conoscere sapori e profumi dei territori intorno a Palermo, da Caccamo a Camporeale. Ma c'è spazio anche per chi vuole fare un salto indietro nel tempo con le note calde dei vinili sotto il cielo stellato più bello della città o per chi vuole vivere un'esperienza dal sapore londinese, tra abiti e oggetti vintage dallo stile british (ma con lo street food nostrano).

Le Vie dei Tesori

Sarà possibile entrare - in pochissimi - nel bellissimo Oratorio delle Dame con il suo giardino segreto amato dalle nobili signore che qui cucivano corredini per i neonati poveri del rione: è questa la prima sorpresa che delle Vie dei Tesori aggiunge in corsa ad un programma già monstre, parecchio apprezzato già al suo debutto visto che il festival archivia il primo weekend sfiorando i 19 mila visitatori.

Piano City

Torna Piano City Palermo, l’atteso festival di pianoforte che trasforma la città in un grande palcoscenico, con talentuosi artisti provenienti dalla Sicilia e da tutto il mondo. Giunto alla sua 5ª edizione, il festival offre concerti pianistici nei luoghi più emblematici del capoluogo siciliano, accompagnando l’ascoltatore in ogni appuntamento musicale, con percorsi tematici e appuntamenti imperdibili.

Camden market

Al Parco Villa Filippina ritorna il Camden market. Tre giorni di musica, intrattenimento ed eventi al Planetario e Museo astronomico. Un mercato in perfetto stile londinese, di abiti, vinili e oggetti vintage e prodotti artigianali, spazio ai bambini con laboratori creativi e parco giochi, spazio per la propria spesa a chilometro 0 e bio, al mercato dei contadini, concerti, dj set e spettacoli di giocoleria nell’area ristoro del Monsù dov’è possibile mangiare dalla colazione a cena. Nel menù oltre alla pizza, i panini e lo street food (quello nostrano).

Rooftop sound

Vinili sotto le stelle godendo dello skyline più bello di Palermo. È questo lo spirito di Rooftop sound, la nuova rassegna pensata dal Seven, il ristorante dell'Hotel Ambasciatori. La rassegna inizia con Mirko Sardina, noto alla gente della notte come Mirko Vice. In consolle con lui regneranno sempre soul e jazz, atmosfere ricercate soulful house, deep house, ma anche garage, electro-funk e techhouse.

Caccamo natura produttiva

L’area espositiva in piazza Duomo ospiterà nel corso di Caccamo natura produttiva produttori caccamesi e produttori provenienti da diverse province della Sicilia insieme ad aziende della provincia, che avranno modo di esporre le proprie proposte agricole e gastronomiche e di incontrare i consumatori

Camporeale Days

Al via Camporeale Days, la manifestazione che valorizza e promuove le risorse enogastronomiche, artistiche, artigianali e turistiche dell'Alto Belice. La kermesse del piccolo comune di quattromila abitanti giunge alla VIII edizione con importanti novità: non solo la due giorni rivolta al pubblico di appassionati del turismo sostenibile ed enogastronomico, ma anche alcune giornate interamente dedicate ad addetti ai lavori e alla stampa di settore con incontri B2B.