Rooftop sound, i vinili di Mirko Vice tra soul e jazz sulle terrazze del Seven

Vinili sotto le stelle godendo dello skyline più bello di Palermo. È questo lo spirito di Rooftop sound, la nuova rassegna pensata dal Seven, il ristorante dell'Hotel Ambasciatori al civico 111 di via Roma, che grazie alle terrazze che si affacciano sui tetti del centro storico sono un richiamo imperdibile per i turisti.

Un appuntamento che, al prossimo 7 ottobre fino al 28 a partire dall’aperitivo, animerà i venerdì sera palermitani nel rooftop che domina Palermo e da cui si vedono le cupole arabo normanne di una città ricca di storia. I dj set, rigorosamente in vinile, saranno accompagnati da una selezione di cocktail mixology e da un menu che sa di spensieratezza e libertà.

S'inizia venerdì 7 ottobre con Mirko Sardina, noto alla gente della notte come Mirko Vice. Classe 1980, dj creativo ed eclettico, predilige mix musicali di sonorità soffuse. In consolle con lui regneranno sempre soul e jazz, atmosfere ricercate soulful house, deep house, ma anche garage, electro-funk e techhouse. Ciò che rende unico il suo modo di fare musica però è la sua unicità: Mirko Vice si fa riconoscere grazie al suo stile a tratti inimitabile che arriva dritto in pista, anche ad occhi chiusi.

Una serie di quattro appuntamenti, con inizio alle 19.30, dedicati al fascino della musica in vinile che accresce la sua magia grazie all'incanto di un panorama mozzafiato come quello che dal rooftop garden del Seven Restaurant è possibile ammirare. Grazie anche all'app “Skyline”, l'ultima trovata dell'hotel per rispondere alle esigenze dei turisti curiosi di scoprire cosa si trova di fronte ai loro occhi, è possibile inoltre concedersi un viaggio digitale a 360 gradi tra i tetti di Palermo, da Ballarò alla Kalsa fino alla Cala.

Necessaria la prenotazione.