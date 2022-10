Torna il Camden market a Villa Filippina: tre giorni di musica, spettacoli ed eventi al planetario

Al Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) ritorna il Camden market. Tre giorni di musica, intrattenimento ed eventi al Planetario e Museo astronomico, da venerdì 7 a domenica 9 ottobre. Un mercato in perfetto stile londinese, di abiti, vinili e oggetti vintage e prodotti artigianali, spazio ai bambini con laboratori creativi e parco giochi, spazio per la propria spesa a chilometro 0 e bio, al mercato dei contadini, concerti, dj set e spettacoli di giocoleria nell’area ristoro del Monsù dov’è possibile mangiare dalla colazione a cena. Nel menù oltre alla pizza, i panini e allo street food, dei piatti unici del giorno.



Sabato 8 un evento speciale dedicato alla Luna e a Giove con “Giove bacia la Luna” al Planetario. La luna quasi piena (98% illuminazione) sarà in congiunzione con Giove, in ottime condizioni di visibilità, avendo raggiunto, la settimana scorsa, la sua opposizione. Una serata dedicata ai 3 corpi celesti presenti nel cielo (Giove, Luna, Saturno) e una presentazione del cielo autunnale. In programma proiezioni sotto la cupola del Planetario e osservazioni ai telescopi. Cinque turni (ore 19.00, 19.45, 20.30, 21.25, 22.00). I turni delle 19.00 e 19.45 sono dedicati alle famiglie ed è sconsigliata la partecipazione dei bimbi sotto i 5 anni. Biglietti: 6 euro adulti e 3 euro bambini (dai 5 ai 10 anni) acquistabili online su www.parcoticket.it o a Villa Filippina. Info al 347 8119078.



Tre giorni, da venerdì 7 a domenica 9 ottobre, in collaborazione con ModCafè, Modwear e CreArt Eventi. Cancelli aperti, venerdì dalle ore 17.00, sabato e domenica, dalle ore 9.00. Attività e spettacoli fino alle ore 23.00. Ingresso libero (contributo per i laboratori per bambini e ticket dedicato per l’evento al Planetario). Partner dell’iniziativa Forst Sicilia. Info al 389 1335731. Prenota un tavolo chiamando al 389 1335731 oppure online su

https://reservation.carbonaraapp.com/Italia/Palermo/MONSU-VILLA-FILIPPINA/

Programma

• Venerdì 7 (ore 20.00) musica live con gli Half Chicken

• Sabato 8 (ore 9.00-14.00) Mercato dei Contadini

• Sabato 8 (a pranzo) Show giocoleria di Mario Barnaba

• Sabato 8 (ore 18.00) dj set di Shake the disease. Alle (ore 20.00) musica live con i Groovy Kind

• Sabato 8 dalle ore 19.00 (cinque turni ore 19.00, 19.45, 20.30, 21.25, 22.00) “Giove bacia la Luna” al Planetario

• Domenica 9 (ore 12.30) musica live con i Liquid Moon. Alle (ore 19.00) musica live con Angelo Sicurella